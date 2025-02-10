Психолог Хакимов дал советы, как не впасть в хандру в ожидании весны

Переход от одного сезона к другому нередко дается непросто по самым разным причинам. Специалист Московской службы психологической помощи столичного департамента труда и социальной защиты Денис Хакимов рассказал «РГ», как пройти этот этап более комфортно для себя и своего здоровья.
Переход от зимы к лету лежит через смену сезона, которая не всегда проходит гладко. Могут появляться быстрая утомляемость и слабость, нарушения сна, плохое настроение, сниженная мотивация к привычной деятельности. Тому есть несколько объяснений: перестройка природы, удлинение светового дня, а вместе с этим и изменение процессов в организме. Не всегда мы успеваем догнать происходящее и войти в нужный ритм; появившиеся подснежники в Зарядье и Аптекарском огороде, весенние нотки в воздухе создают атмосферу чего-то приятного и светлого, но на фоне обновляющейся картины за окном нам по инерции непривычно выйти из-под навеса серых туч и постоянной темноты.
«Эти факторы могут вызывать специфическое состояние, которое иногда называют весенней хандрой. До летних отпусков еще работать и работать, да и погода, несмотря на постепенное “оттаивание”, все-таки не совсем располагает к пикнику или долгой прогулке с друзьями. Также и осадки зачастую не дают выйти на улицу, насладиться просыпающимся окружающим миром», — отметил Денис Хакимов.
Психолог дал несколько простых рекомендаций, как мы можем себе помочь в момент смены времен года.
Обращайте внимание на здоровье
В периоды межсезонья наш организм подвергается особенно сильным испытаниям: нехватка витаминов, стресс — неизбежные спутники любого жителя мегаполиса. Стоит отнестись к себе бережно. Если есть необходимость, то обратитесь к врачу, особенно в случае, когда чувствуете недомогание.
«Полезно наладить режим сна и отдыха, и не просто на пару дней, а на постоянную основу. Ну и, конечно, помните, что вредные привычки называются так неспроста», — напомнил психолог.
Занимайтесь физкультурой
Посильные нагрузки благотворно влияют не только на тело, но и на ментальное состояние. Фитнес, йога, упражнения дома, спортивный зал, да просто небольшие прогулки — все это только в плюс. Опять-таки, соблюдайте меру и не перенапрягайтесь.
Придерживайтесь привычной активности
Соблюдать заведенный распорядок крайне полезно — это помогает создавать и поддерживать структуру жизни. Помимо привычного и неизбежного пути «дом-работа-дом», не откладывайте до лучших времен запланированное: поход в театр, музей или на выставку; встречу с друзьями; свои увлечения и хобби, а, возможно, и новые интересы, в которых хотели бы попробовать силы.
Сделайте уборку
«Расхламление» домашнего пространства — хорошая практика (особенно если потребность назрела): она позволяет освободить место для летнего гардероба, выкинуть или пристроить уже ненужные вещи, а также «раскладывает по полочкам» мысли вместе с порядком в шкафу.
Отдыхайте
Восстановление сил — базовая необходимость. Не новые впечатления, не прыжки с парашютом, не подъемы в горы или сплавы по реке на лодке — это все яркие и запоминающиеся моменты жизни, но вместе с тем и изматывающие. Порой нужно просто поспать подольше в выходные, полениться и посмотреть сериал, порадовать себя вкусным блюдом. Эти маленькие приятности хотя бы отчасти, но снимают напряжение и стресс, дают возможность переключить внимание на приятное окружение и интересные занятия.
Сходите к психологу
Эмоциональное благополучие — один из основных факторов комфортной жизни. Весной могут усугубиться прежние проблемы, добавляя сезонных «красок». Внутренние трудности лучше обсудить и проработать со специалистом, особенно если самому справиться с ними уже не получается.
«Обращение за помощью — признак зрелой личности, которая заботится о себе. Это не проявление слабости, а как раз наоборот», — подчеркнул специалист.
Напомним, бесплатная психологическая поддержка для москвичей доступна по круглосуточному телефону неотложной психологической помощи 051 (для городского) или 8 (495) 051 (для мобильного) Московской службы психологической помощи населению.