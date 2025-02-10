Психолог Хакимов дал советы, как не впасть в хандру в ожидании весны

Переход от зимы к лету лежит через смену сезона, которая не всегда проходит гладко. Могут появляться быстрая утомляемость и слабость, нарушения сна, плохое настроение, сниженная мотивация к привычной деятельности. Тому есть несколько объяснений: перестройка природы, удлинение светового дня, а вместе с этим и изменение процессов в организме. Не всегда мы успеваем догнать происходящее и войти в нужный ритм; появившиеся подснежники в Зарядье и Аптекарском огороде, весенние нотки в воздухе создают атмосферу чего-то приятного и светлого, но на фоне обновляющейся картины за окном нам по инерции непривычно выйти из-под навеса серых туч и постоянной темноты.