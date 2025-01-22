Психолог Губанова рассказала о способах избавиться от страха одиночества

«Первое и самое главное, что нужно сделать в случае этого страха — повысить самоуважение и осознание собственной ценности вне отношений», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
По словам специалиста, для ощущения целостности и воплощённости в мире следует заняться работой, учёбой, наукой, общественной деятельностью, искусством, дружбой.
Кроме того, необходимо принять одиночество как экзистенциальную данность и дорогого друга, отметила психолог.
«Научиться наслаждаться одиночеством, ценить его как время для уединения и реализации собственных целей — самый ценный ресурс», — добавила эксперт.
Ранее врач-терапевт Видновской клинической больницы Зарема Тен прокомментировала сообщения о росте спроса на антидепрессанты.