Психолог Гринвальд рассказала, почему людям нравятся боди-хорроры

Как зритель воспринял «Субстанцию» с Деми Мур
Фильм «Субстанция» с Деми Мур в главной роли стал самым популярным боди-хоррором этого года, привлекающим внимание зрителей своей жуткой атмосферой. Элементы картины и психологическое напряжение делают фильм настоящим испытанием для нервной системы. Несмотря на это, многие критики все же хвалят картину за оригинальность и смелость, что приводит к противоречивым отзывам о новинке кино.
О чем фильм? Сюжет «Субстанции» строится вокруг истории голливудской звезды Элизабет Спаркл (Деми Мур), чья слава осталась далеко позади и она вынуждена зарабатывать на жизнь как тренер по аэробике. В день, когда ее увольняют и с этой не слишком почетной работы, она натыкается на рекламу препарата «Субстанция», который обещает сделать вас моложе и красивее. Когда она делает первый укол этого средства, из тела Элизабет буквально вырывает более молодая ее версия — ее играет Маргарет Куолли.
Некоторые зрители, не выдерживая накала эмоций, останавливаются на середине и покидают кинотеатры, в то время как другие с нетерпением ждут развязки. Так, «Субстанции» удалось стать не только объектом обсуждения, но и настоящим культурным феноменом в мире кинематографа.
Почему зрителям так нравятся боди-хорроры
Боди-хоррор — отдельный субжанр кино, в котором отвратительное становится привлекательным для зрителя так же, как страшное — в ужастиках, отмечает психолог Марина Гринвальд. И это происходит по ряду причин:
Неестественность физиологического и физического толка всегда привлекает внимание. Хорошим примером является популярность фрик-шоу в прошлом и Кунсткамеры в современном мире.
Телесный ужас является одним из основных страхов в естественной психологической прошивке человека. Наравне со страхом смерти человек боится физических увечий или патологий относительно социальных представлений о норме.
Смыслы, вкладываемые в представления о красивой и здоровой телесности, подсознательно подталкивают человека к интересу и одновременно ужасу от возможных модификаций тела.
Во все времена любые телесные искажения были пугающими, вызывающими ряд домыслов и мистификаций. К примеру, рожденные с шестым пальцем, считались «помеченными». Кем или чем — размах для фантазий и домыслов. Поэтому случайная телесная деформация становилась неким социальным клеймом, дающим невероятный простор для эзотерических фантазий.
С одной стороны — это феномен сочетающий в себе скрытое желание и любопытство, с другой стороны — ужасающий страх.
Эмоции, которые вызывают боди-хорроры, могут варьироваться от интереса до восхищения. Привлекательность или, наоборот, отторжение от данного направления зависит от индивидуальных особенностей и предпочтений каждого отдельного индивида.
Для кого-то это направление невыносимо, для других — привлекательное и манящее. В действительности, грань нормы стирается из-за визуального эффекта получаемого от увиденного. В каком-то смысле развивается толерантность к увечьям, сюжет фильма подавляет внутренние страхи благодаря визуализации. С другой стороны, это не универсальная формула: у одного проживание страха, у другого — рождение новых фобий.
Марина Гринвальд, магистр психологии, немедицинский психотерапевт.