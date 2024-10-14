Психолог Гринвальд рассказала, почему людям нравятся боди-хорроры

О чем фильм? Сюжет «Субстанции» строится вокруг истории голливудской звезды Элизабет Спаркл (Деми Мур), чья слава осталась далеко позади и она вынуждена зарабатывать на жизнь как тренер по аэробике. В день, когда ее увольняют и с этой не слишком почетной работы, она натыкается на рекламу препарата «Субстанция», который обещает сделать вас моложе и красивее. Когда она делает первый укол этого средства, из тела Элизабет буквально вырывает более молодая ее версия — ее играет Маргарет Куолли.