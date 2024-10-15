Психолог выделил 8 типов расставаний и рассказал, как себя поддержать

Расставания бывают разные. Некоторые из них происходит тихо и мирно, по взаимному согласию, а другие оставляют нас с чувством, что мир, который мы знали, рухнул. Но вне зависимости от того, ощущался ли разрыв отношений так, как будто резко сорвали пластырь с кожи, или же все происходило медленно и мучительно, каждое расставание несет с собой свою собственную боль.
Психолог и коуч Джон Ким выделяет восемь разных типов расставаний. При этом он предлагает не воспринимать разрыв отношений как трагедию и конец света. Если вы смените свою точку зрения, то увидите, что каждое расставание, каким бы болезненным оно ни было, чему-то нас учит и открывает новые возможности для роста и развития. Когда вы поймете, какой тип расставания пережили или переживаете сейчас, вам будет легче восстановиться и понять, куда двигаться дальше.
1. Большое расставание (то, с которым вы будете сравнивать все остальные)
Вам казалось, что отношения будут длиться вечно, что они идеальны… ровно до тех пор, когда они таковыми быть перестали. Они и то, как происходило их прекращение, неминуемо станет мерилом для всех отношений и расставаний, которые вас ждут в будущем, — настолько глубокий след они оставили в вашем сердце.
Этот тип расставания необходим для того, чтобы вы перестали романтизировать прошлое, научились отпускать того, кто ушел, перестали сравнивать, а принимали бы каждые новые отношения такими, какие они есть.
2. Неожиданное расставание
Только что все казалось прекрасным, вы планировали ваше общее будущее, думали о том, куда ведут вас эти отношения, и вдруг, как гром среди ясного неба, все кончено. Вы не ждали разрыва, вам казалось, что его ничто не предвещает, поэтому вы в полном шоке и отчаянии.
Такая ситуация призвана еще раз напомнить вам о том, что чужая душа — потемки, вы никогда не можете полностью предсказать и контролировать действия другого человека, и если вам кажется, что вы знаете его до конца, то это лишь иллюзия. Поэтому так важно выработать эмоциональную устойчивость — вы не должны зависеть от отношений с кем-то для того, чтобы чувствовать себя собой. Хотя произошедший разрыв — вне вашего контроля, вы все еще можете контролировать свою жизнь, свое исцеление и свой выбор — двигаться дальше.
3. Расставание «выдохшаяся газировка» (по взаимному согласию)
Вы оба чувствовали, что все к этому идет. Искра погасла, газировка больше не шипит и не пенится, связь между вам исчезла, вы оба просто живете рядом по инерции. Нет ни бурных ссор, ни выяснений отношений, ни предательств, просто тихое понимание того, что пора заканчивать.
Такое расставание призвано напомнить, что для того, чтобы отношения были живыми и яркими, им требуются неустанные взаимные усилия и забота. Но иногда, как бы вы ни старались, все естественным образом сходит на нет, и в этой ситуации совершенно нормально отношения прекратить. Важно прислушиваться к своим эмоциональным потребностям и не соглашаться на отношения, которые кажутся «просто ОК».
4. Расставание из-за ее (его) измены партнера и ухода к другому (другой)
Нет более глубокого переживания предательства, чем быть обманутым или оставленным ради кого-то другого. Доверие, которое вы построили, разрушено, и эмоциональные последствия могут быть для вас совершенно невыносимыми. Предательство партнера оставляет очень глубокие душевные раны и сильно подрывает самооценку.
Эта ситуация показывает, насколько критически важны доверие и личные границы в отношениях. Но она также заставляет вас осознать, что ваша ценность как личности не определяется предательством близкого, как вам казалось, человека. Исцеление от такого разрыва означает, что вы заново ощутили свою силу, восстановили самооценку и в конечном итоге снова научились доверять — сначала себе, а затем и другим.
5. Расставание в стиле «мыльной оперы»
Ваше расставание напоминает драматичный сериал — крики, слезы, скандалы, в том числе на людях, битье посуды, взаимные обвинения, эмоциональные манипуляции, разрывы и примирения, и далее по кругу. Все эти бесконечные взлеты и падения оставляют вас в состоянии полного эмоционального истощения и опустошения.
Если это уже не первая «мыльная опера», в которой вы оказываетесь, имеет смысл задуматься, почему вас тянет к подобным людям и отношениям.
6. Разрыв отношений, которых как бы и не было
Вы никогда официально не были «вместе», но при этом вы определенно чувствовали, что это так и есть. Вы общались, между вами образовалась глубокая эмоциональная связь, может быть, вы даже регулярно встречались, но почему-то так и не сделали следующий шаг. Когда такие отношения заканчиваются, это так же болезненно, как и настоящий разрыв, несмотря на отсутствие формальных взаимных обязательств.
В «серую зону» неопределенных отношений попасть очень легко, но вы этого не заслуживаете. Такая ситуация учит тому, насколько важны в отношениях ясность, проговоренность и определение личных границ, учит отстаивать свои потребности в любых будущих отношениях.
7. Расставание, которое никогда не заканчивается
Это может тянуться месяцами или даже годами — то вы расстаетесь, то снова вместе, и так до бесконечности. Вы устали от сильных эмоций, нестабильности и невозможности пойти дальше.
Чтобы выбраться из этого порочного круга, стоит задать себе важные и, возможно, неприятные вопросы: почему я продолжаю возвращаться к этому человеку? Каких нерешенных проблем я избегаю? Пора задуматься о своих эмоциональных границах и поставить в приоритет собственное благополучие.
8. Развод
Развод — это не просто разрыв; это разрушение всей той жизни, которую вы построили вместе. Развод ощущается как полный демонтаж вашей картины мира, и могут потребоваться годы, чтобы осмыслить эмоциональные и практические проблемы, которые он с собой принес.
Развод учит стойкости и переосмыслению всего, что вы знали. Он заставляет строить себя с нуля, заново изобретать, осознавать, кто вы, вне этого брака. Этот разрыв напоминает вам, что даже перед лицом самой глубокой утраты все еще есть потенциал для нового начала. Развод дает вам шанс перестроить свою жизнь — на этот раз на ваших собственных условиях.