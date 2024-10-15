Психолог выделил 8 типов расставаний и рассказал, как себя поддержать

Такая ситуация призвана еще раз напомнить вам о том, что чужая душа — потемки, вы никогда не можете полностью предсказать и контролировать действия другого человека, и если вам кажется, что вы знаете его до конца, то это лишь иллюзия. Поэтому так важно выработать эмоциональную устойчивость — вы не должны зависеть от отношений с кем-то для того, чтобы чувствовать себя собой. Хотя произошедший разрыв — вне вашего контроля, вы все еще можете контролировать свою жизнь, свое исцеление и свой выбор — двигаться дальше.