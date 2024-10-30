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Психолог Дугенцова рассказала о причинах мнительности

Психолог Дарья Дугенцова рассказала, по каким причинам может возникать мнительность.

Источник: Freepik

«Первая — это проблемные отношения, которые были в детстве», — заявила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

По её словам, ребёнок учится познавать мир через родителей.

Вторая причина — негативный опыт общения с людьми, как правило, в подростковом возрасте. К примеру, человеку может показаться, что все везде обманывают друг друга или все люди плохие, хотя это случилось лишь в одной ситуации.

Третьей причиной Дугенцова назвала заниженную самооценку.

«Требования к себе здесь очень большие, завышенные, и человек не может чувствовать себя счастливым за счёт того, что он на постоянной основе думает не в позитивном ключе о самом себе», — добавила эксперт.

Ранее психолог, руководитель Центра психологической помощи на Фонтанке Полина Токарева в беседе с НСН рассказала о способах справиться со стрессом на работе.