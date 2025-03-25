Психолог Добрынина назвала способы избежать неприятных бесед и сменить тему на работе

Каждый ненужный разговор — это не только потеря времени, но и удар по вашей энергии. Вы тратите силы на то, что не приносит вам никакой пользы. Но вот что важно: умение уходить от беседы — это не про грубость. Это про уважение. Уважение к себе, своему времени и своим границам.