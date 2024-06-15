Психолог подтвердил, что мемы помогают укрепить отношения

Мемы — это как секретный код для избранных, он подтверждает принадлежность к одному и тому же культурному контексту, что создает чувство единства и взаимопонимания. Это особенно важно в современном мире, где значительная часть общения происходит онлайн. Если вы оба понимаете мемы про «утреннюю сову» или «вечно опаздывающего кролика», вы — из одного культурного круга. Это создает ощущение особенной связи, как будто у вас есть свой маленький мир, полный смеха и понимания.