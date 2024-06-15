Психолог подтвердил, что мемы помогают укрепить отношения

Что такое пебблинг
Пебблинг — это новый тренд в отношениях, на который людей вдохновили пингвины. Но при чем здесь эти милые животные? Дело в том, что пингвины, когда хотят создать пару с определенной особью, преподносят ей в качестве подарка камешек — своеобразное проявление любви.
Но у людей дела обстоят чуть иначе: когда им нравится человек, они не «дарят» своим вторым половинкам камни, а делятся другим, более интимным и сокровенным — смешными видео и мемами из интернета. Мы пообщались с психологом Дмитрием Шкиневым, чтобы узнать, действительно ли мемы могут способствовать созданию пары и почему так происходит.
Почему мемы укрепляют отношения
Общее чувство юмора
Как говорится, кто вместе смеется, тот вместе остается. Когда партнеры обмениваются мемами, они делятся тем, что их смешит или интересует. Мемы — это тест на совместимость: если вас обоих искренне веселит картинка с пандой, стоящей на голове, вы, скорее всего, на одной волне. Смех сближает, а уж совместный смех над нелепыми картинками — это мощнейший клей для отношений.
Эффект «своего круга»
Мемы — это как секретный код для избранных, он подтверждает принадлежность к одному и тому же культурному контексту, что создает чувство единства и взаимопонимания. Это особенно важно в современном мире, где значительная часть общения происходит онлайн. Если вы оба понимаете мемы про «утреннюю сову» или «вечно опаздывающего кролика», вы — из одного культурного круга. Это создает ощущение особенной связи, как будто у вас есть свой маленький мир, полный смеха и понимания.
Легкость и доступность
Отправить мем проще, чем сварить борщ или написать любовное письмо. Это идеальный способ сказать: «Я думаю о тебе и хочу тебя развеселить», не вставая с дивана. И да, это тоже важно в мире, где все время куда-то бегут.
Поддержание связи на расстоянии
Для пар, которые находятся на расстоянии, мемы могут стать важным инструментом поддержания связи. Они позволяют поддерживать регулярное общение, даже если у обоих нет времени на долгие разговоры. Обмен мемами создает ощущение постоянного присутствия партнера в жизни другого: «Я рядом».
Совместное обсуждение
Мемы могут стать поводом для обсуждения самых неожиданных тем. Кто знал, что гифка с танцующим котом может привести к дискуссии о смысле жизни? Совместное обсуждение помогает узнать друг друга лучше и весело провести время.
Что делать, если партнер не присылает мемы
Если ваш партнер перестал отправлять мемы, возможно, стоит забить тревогу? Конечно, это не единственный индикатор, но изменение в привычках общения всегда заслуживает внимания. Важно обратить внимание на общее состояние отношений и на другие возможные признаки отдаления. А может быть, отправить мем и посмотреть на реакцию?
Они позволяют оставаться на одной волне, создают чувство единства и помогают поддерживать регулярное общение.
Конечно, не стоит забывать и о более традиционных способах выражения чувств, но в нашем цифровом мире мемы — это отличное дополнение к вашему арсеналу любовных посланий. Так что не стесняйтесь отправлять их и смейтесь вместе, ведь смех — лучший клей для отношений.
Дмитрий Шкинев, Практикующий психолог, семейный психолог, сексолог, логотерапевт