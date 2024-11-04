Психолог дала советы старшему поколению по общению с детьми

С урбанизацией, виртуализацией, развитием технологий взрослые часто не понимают, как им растить детей, чтобы они были успешны в этом новом мире. Подробнее об этом 4 ноября рассказала «Известиям» детский психолог Александра Аныкина.
«Особенно тревожно бабушкам и дедушкам. Дети играют совсем в другие игры, увлекаются чем-то непонятным, сидят за компьютером, участвуют в субкультурах. При этом у бабушек и дедушек есть свой опыт воспитания детей. Из лучших побуждений они хотят передать его дальше, растить и внуков, и правнуков так, как растили своих детей. Но мир меняется, как меняются и методы воспитания», — объяснила она.
По словам психолога, чтобы сохранить контакт с внуками, не начать их бесконечно поучать и стать им другом, прежде всего нужно помнить, что воспитывать детей — задача родителей.
«Им решать, закаливать или нет, учить читать в три года или в семь лет, когда приучать к горшку, в какие кружки отдавать, наказывать или не наказывать. Родители принимают все решения касательно воспитания и несут за детей ответственность. А задача бабушки и дедушки — просто любить внуков. Баловать, обнимать, поить чаем с печеньем, восхищаться поделками, поддерживать», — указала она.
Аныкина посоветовала доверять ребенку. Если ему что-то интересно, но вам это кажется непонятным и странным, не спешите обесценивать. По ее словам, стоит узнать у ребенка подробности об увлечении и почему оно его привлекает.
«Заведите общие интересы и традиции. Это может быть чтение вслух, настольные игры, совместные походы за мороженым или в библиотеку, подготовка к праздникам, совместное творчество (научите внучку вязать). Время, которое вы проводите вместе и которое приятно вам обоим. Никогда не критикуйте родителей ребенка и его методы воспитания. Даже если они кажутся вам нелогичными. Помните, что мама и папа — главные люди в жизни каждого человека. И ваша критика лишь отдалит вас от внуков», — заметила специалист.
Она обратила внимание на то, что современные дети зачастую ведут себя свободнее, раскованнее и могут делать что-то, что покажется бабушке или дедушке неуважением к старшему поколению.
«Не принимайте такое поведение на свой счет, не обижайтесь. Сейчас детям дают более свободно выражать свои эмоции. И с точки зрения детской психологии это правильный путь. Если ребенок в гневе бросает вам фразу “уйди, ты плохая, я тебя не люблю”, это просто потому, что он еще ребенок, а не потому что он правда вас не любит», — подчеркнула психолог.
Также Аныкина согласилась, что современные дети могут позволить себе не так ценить игрушки, как старшие, баловаться едой, мало читать и много прыгать и скакать.
«Они действительно немного другие, так как методы воспитания изменились. Но суть и потребности ребенка остаются всегда неизменными. Ему нужно ощущать, что его любят, что он важен и его мнение и эмоции важны. Если у него есть бабушка и/или дедушка, на которых он может положиться, к которым сможет прибежать с любой горестью и его выслушают, пожалеют и обнимут, — такому ребенку в жизни выпал счастливый билет», — добавила она.
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