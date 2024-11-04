Психолог дала советы старшему поколению по общению с детьми

«Они действительно немного другие, так как методы воспитания изменились. Но суть и потребности ребенка остаются всегда неизменными. Ему нужно ощущать, что его любят, что он важен и его мнение и эмоции важны. Если у него есть бабушка и/или дедушка, на которых он может положиться, к которым сможет прибежать с любой горестью и его выслушают, пожалеют и обнимут, — такому ребенку в жизни выпал счастливый билет», — добавила она.