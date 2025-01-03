Психолог дала советы, как с пользой провести новогодние праздники

«Баланс» — важное слово, о котором стоит помнить в праздничные дни. Слишком активный отдых может привести к усталости. Пассивное времяпрепровождение, в свою очередь, может вызвать скуку. Для того, чтобы соблюсти гармонию следует чередовать разные виды активности: физическую, умственную, социальную и эмоциональную. При этом важно этом прислушиваться к себе — понимать, что для конкретного человека будет лучшим отдыхом в тот или иной день. Будет здорово, если праздничный период станет временем, когда получится восстановиться, найти вдохновение и минимизировать использование гаджетов", — посоветовала эксперт.
Она предупредила, что люди, склонные к максимализму и перфекционизму на работе, могут и праздники воспринимать как время для того, чтобы «отдохнуть на максимум», из-за чего устают еще больше.
«Чтобы избежать этого, важно переключиться на осознанный подход к отдыху. В этом поможет постановка границ: выделять время для себя, для семьи, для активности и восстановления. При этом очень важно позволить себе не делать ничего без чувства вины — иногда именно это помогает расслабиться и действительно отдохнуть», — заявила психолог.
По мнению специалиста, необязательно ставить амбициозные задачи на праздники.
«Можно обратить внимание на простые удовольствия, которые помогут расслабиться: наслаждаться тишиной или природой, заняться атмосферными делами — приготовить горячий шоколад, погулять в зимнем лесу или пересмотреть любимые новогодние фильмы. Также можно дать свободу “внутреннему счастливому ребёнку” — подурачиться, поиграть с друзьями, поиграть в любимые, давно забытые компьютерные игры или пересмотреть семейные архивы фотографий», — посоветовала она.
Отмечается, что в новогодние праздники важно также насыщаться от общения с близкими людьми, коммуникация с которыми дарит положительные эмоции.
«Так, например, можно устраивать семейные вечера с различными играми, совместным приготовлением блюд или просмотром фильмов. Это помогает укрепить связь с близкими и создать атмосферу уюта. С точки зрения нейробиологии это ценно тем, что способствует выработке окситоцина — гормона, который отвечает за ощущение близости и доверия. В случае, если человек чувствует себя уставшим от компании, ему стоит позволить себе уединиться, спокойно объяснив это окружающим», — заявила Яушева.
Для качественного отдыха, поддержания здоровья и хорошего настроения важна и физическая активность, отметила собеседница RT.
«Она способствует снижению уровня кортизола — гормона стресса. Так, зимние активности на свежем воздухе — катание на коньках, лыжах или просто пешие прогулки — зарядят энергией. Лёгкие утренние зарядки или растяжки помогут сохранить тонус даже при расслабленном режиме», — заключила эксперт.
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