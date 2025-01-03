Психолог дала советы, как с пользой провести новогодние праздники

«Баланс» — важное слово, о котором стоит помнить в праздничные дни. Слишком активный отдых может привести к усталости. Пассивное времяпрепровождение, в свою очередь, может вызвать скуку. Для того, чтобы соблюсти гармонию следует чередовать разные виды активности: физическую, умственную, социальную и эмоциональную. При этом важно этом прислушиваться к себе — понимать, что для конкретного человека будет лучшим отдыхом в тот или иной день. Будет здорово, если праздничный период станет временем, когда получится восстановиться, найти вдохновение и минимизировать использование гаджетов", — посоветовала эксперт.