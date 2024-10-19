Психолог дала советы, как расстаться с партнером на хорошей ноте

«Осознайте, что разрыв сам по себе — это признак вашей несовместимости и что вам обоим будет лучше. Когда люди, которые только что разорвали отношения, сетуют, что “были идеальной парой”, они ошибаются. Очевидно, нет. Иначе вы бы до сих пор были вместе. Конечно, спустя какое-то время вы забываете плохое, но важно напоминать себе, что вы расстались по какой-то причине. И часто эта причина является очень веской. В состоянии после разрыва очень часто накатывает ностальгия по приятным мгновениям, вас могут триггерить композиции, места, где вы вместе бывали, вещи, которые были вам подарены. Постарайтесь не соприкасаться со всем, что вызывает ассоциации. Считается, что для того, чтобы начать спокойно вспоминать — нужно время, равное половине того, сколько вы были вместе», — отметила она.