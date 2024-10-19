Психолог дала советы, как расстаться с партнером на хорошей ноте

О том, как это сделать, «Газете.Ru» рассказала Эльнара Мустафина, психолог из сервиса поиска специалистов «Профи».
По словам эксперта, один из самых нездоровых и травмирующих способов расстаться — это уйти внезапно и без предупреждения. Иногда, особенно в небезопасных и токсичных отношениях, необходим именно внезапный разрыв, но обычно оба партнера выигрывают, если стараются проговорить все, хоть это бывает трудно и неловко.
«Всегда делайте это лично и, если возможно, не в общественных местах. Да, это сложнее, но так точно правильнее. Это позволит сберечь чувства некогда близкого человека — так ему будет легче. Говорите искренне и честно, не юлите и не пытайтесь манипулировать и специально вызывать человека на эмоции. Скажите, почему вы решили расстаться, будьте конкретны и не вините никого. Объясните свои чувства и убедитесь, что партнер понимает ваши причины», — объяснила она.
Возможно, партнер не будет готов вас отпускать так быстро. Дайте друг другу хотя бы месяц на обдумывание. Партнер может начать работать над отношениями и вы выйдете на новый уровень, преодолев кризис.
«Экологично делать это с семейным психологом. Если вы приняли решение делать это сами, рекомендую начать с открытого обсуждения вашей позиции. Это важно делать не на эмоциях, когда вас раскачивают обиды и претензии, а когда вы оба находитесь в спокойном расположении духа», — сказала эксперт.
Чувствовать себя расстроенным — это нормально. Быть будто разорванным на части изнутри — это нормально и ожидаемо. Желать своему бывшему геенны огненной и мечтать разрушить его жизнь — тоже не так уж и необычно. Чувствовать, но ничего не делать для этого. Горевать и выражать свою боль можно — делайте это наедине с тем, кому вы доверяете. Вы можете делать это наедине с собой. Иногда мы убегаем от проживания боли, а она уходит внутрь и трансформируется в психосоматические нарушения. Грусть и боль — это неизбежные эмоции. Поблагодарите партнера за все хорошие моменты вместе, но не забывайте то, что привело вас к такому решению.
«Не пытайтесь заставить другого почувствовать себя лучше. Это особенно касается бросающего. Как только отношения разорваны, эмоции другого человека больше не являются вашей ответственностью, поэтому и утешать его не стоит. И конечно, не идите на интимную близость после расставания — после этого расставаться станет еще неприятнее», — добавила психолог.
После разрыва отношений вежливо прекратите все контакты на короткий период. Многие не решаются на это, лелея надежду, что они смогут остаться друзьями. Но для кого-то эмоциональный контакт с бывшими сразу после расставания вызывает еще больший эмоциональный стресс. Доказано, что люди, которые ограничивают контакты друг с другом, эмоционально восстанавливаются гораздо быстрее.
Однако, если вы чувствуете силы и потребности, спустя время можно поддерживать дружеские отношения, особенно если у вас общие друзья или дети.
«Осознайте, что разрыв сам по себе — это признак вашей несовместимости и что вам обоим будет лучше. Когда люди, которые только что разорвали отношения, сетуют, что “были идеальной парой”, они ошибаются. Очевидно, нет. Иначе вы бы до сих пор были вместе. Конечно, спустя какое-то время вы забываете плохое, но важно напоминать себе, что вы расстались по какой-то причине. И часто эта причина является очень веской. В состоянии после разрыва очень часто накатывает ностальгия по приятным мгновениям, вас могут триггерить композиции, места, где вы вместе бывали, вещи, которые были вам подарены. Постарайтесь не соприкасаться со всем, что вызывает ассоциации. Считается, что для того, чтобы начать спокойно вспоминать — нужно время, равное половине того, сколько вы были вместе», — отметила она.
Завершайте отношения правильно, по-честному. После того, как вы обсудили все вопросы, убедитесь, что у вас нет невыполненных обязательств друг перед другом. Если необходимо, составьте план разделения имущества или решения других вопросов. Постарайтесь отложить обиду в сторону и не пытайтесь испортить бывшему партнеру жизнь — это деструктивно и для вас.
«Чтобы поведение вашего партнера не застало вас врасплох после расставания, попытайтесь проговаривать разные сценарии в отношениях. Обсудите, какие поступки вы считаете приемлемыми после расставания, или составьте ваш личный список разрешенных и запрещенных действий после расставания/развода. В любом случае помните, что важно действовать с уважением к партнеру и его чувствам, чтобы минимизировать негативные последствия расставания», — добавила психолог.
Также, заполните образовавшуюся пустоту. Это естественное состояние после расставания. И когда человек уходит из вашей жизни, у вас появляется время и пространство. Попробуйте вспомнить об отложенных целях и задачах. Может быть у вас есть хобби, которому можно посвящать больше времени или вы давно планируете освоить какой-то навык. Поставьте цель и идите к ней. Это поможет занять мысли о бывшем.
«В самом начале, когда вы только расстались, цеплять будет многое, и чем больше мы боремся с тем, чтобы глушить ассоциации, тем сильнее будет выстреливать пронзительная боль. Выделите себе определенное время и вспоминайте бывшего полчаса подряд. Если вы будете делать это каждый день, в какой-то момент психике это надоест и вы будете ощущать, что даже 5 минут не готовы выделить тому, чтобы ностальгировать», — резюмировала специалист.