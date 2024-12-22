Психолог дала советы, как не опозориться на новогоднем корпоративе

«Иногда, чтобы избежать неловкости, стоит попробовать что-то новое, даже если это выходит за пределы вашей зоны комфорта. Смелость — это не про отсутствие страха, а про преодоление. Например, если вам сложно знакомиться с новыми людьми, попробуйте подойти к кому-то из команды и начать разговор. Это поможет не только вам, но и другим коллегам, которые могут испытывать ту же застенчивость. Важно помнить, что неловкие ситуации случаются со всеми, и это совершенно нормально. Главное — научиться принимать такие моменты и обращаться с ними с юмором и пониманием. Все мы очень разные и можем дополнить друг друга и сделать совместный отдых комфортным», — резюмировала психолог.