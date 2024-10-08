Психолог дала советы, как избежать осенней депрессии

«Многие недооценивают, но на самом деле это всё важно. Активизируются и перестраиваются все процессы, которые влияют на психику. К тому же солнца меньше, витамина D меньше», — сказала эксперт в беседе с «Радио 1».
Она добавила, что у многих людей сентябрь и октябрь связан с интенсивной, усиленной работой после летнего отдыха, что тоже может привести к снижению настроения.
«Люди думают, что покорят все вершины и заработают все деньги мира, но сильный и яркий рывок в работу случается с переоценкой своих сил. Потом людям не хватает энергии, и они впадают в меланхоличные состояния, усталость», — объяснила Сальникова.
Психолог дала советы, как сохранить свое ментальное здоровье.
Прежде всего не стоит переоценивать свои силы. После отпусков важно постепенно входить в работу и распределять силы. Можно снизить интенсивность и включенность в работу, немного снизить ожидания от своих результатов.
Следует заранее подготовить себя, ведь любое изменение извне — стресс, и к нему нужно адаптироваться. Важно дать себе время и возможность для этой перестройки. Нужно проговаривать: я могу не все успевать, я могу уставать, я могу есть и спать больше, чем обычно — и это нормально. В этом нет ничего постыдного, добавила специалист.
Если же человек уже впал в состояние осенней депрессии, то важно признаться, что ему нужна помощь. Не нужно ругать себя за это, а стоит отнестись, как к болезни. Нужно пожалеть себя, признать, что это случилось, и попросить помощь у близких или специалистов.
4 октября психотерапевт Евгений Кульгавчук перечислил продукты, которые способны провоцировать депрессию или как-то влиять на эмоциональное состояние человека. Он добавил, что к таким продуктам относятся алкоголь, мясо и фастфуд, сообщает 360.ru.
Ранее, 30 сентября, профессор, д.м.н., заведующая кафедрой поликлинической терапии Института клинической медицины ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Вера Ларина рассказала, как высыпаться и избежать депрессии осенью.
По словам специалиста, в осенний период важно не менять привычный распорядок дня и режим сна и бодрствования. Просыпаться и ложиться спать стоит в привычное для человека время. Продолжительность сна должна быть семь-девять часов. Так организм сможет постепенно адаптироваться к изменениям.
Более половины опрошенных (51%) россиян заявили, что путешествия помогают им в борьбе с сезонной хандрой, передает НСН со ссылкой на результатов опроса сервиса «Купибилет».