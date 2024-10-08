Психолог дала советы, как избежать осенней депрессии

Следует заранее подготовить себя, ведь любое изменение извне — стресс, и к нему нужно адаптироваться. Важно дать себе время и возможность для этой перестройки. Нужно проговаривать: я могу не все успевать, я могу уставать, я могу есть и спать больше, чем обычно — и это нормально. В этом нет ничего постыдного, добавила специалист.