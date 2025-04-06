Психолог дала советы испытывающим эмоциональные качели россиянам

«Психология лжи также объясняет, почему мы так легко попадаем в ловушку эмоциональных качелей. Ложь, даже если она направлена на самих себя, требует значительных энергетических затрат. Мы постоянно должны поддерживать иллюзию, что всё под контролем, что мы успешны, сильны или любимы. Но реальность неизбежно пробивается сквозь эту защиту, вызывая эмоциональные всплески», — добавил Добрынина.