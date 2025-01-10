Психолог дала несколько советов по возвращению в рабочий режим после отдыха

Она также подчеркнула, что важным моментом остается уровень контакта с собой и со своими чувствами.
«Если есть какое-то сопротивление при мысли о возвращении рабочих будней, важно осознать, что именно вызывает эти чувства. Причин может быть много, у каждого свои. Может быть, есть ощущение, что отдыха было недостаточно, тогда стоит обратить внимание на баланс работа-отдых в жизни в целом и задаться вопросом: “Действительно ли то, что называю отдыхом, наполняет меня энергией и силами, а не забирает их?” — отметила психолог.
По ее словам, может оказаться так, что сопротивление человека и нежелание работать вызвано неудовлетворением заработной платой. Тогда следует оценить возможность карьерного роста в своей компании или же поисследовать предложения, которые существуют на рынке, рекомендовала она. Кроме того, если есть скрытый конфликт с коллегами, то необходимо решить его.
«В своей практике я замечаю, что у очень многих полностью сбивается режим сна в праздничные дни, это, пожалуй, первое, на что стоит обратить внимание и приложить усилие, чтобы выровнять его. Психическому аппарату важна “перезарядка”, именно она происходит в определенные фазы сна, если качество сна страдает, это скажется целиком на эмоциональном состоянии человека», — объяснила Шульга.
Ранее, 8 января, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала «Известиям», что, для того чтобы помочь мозгу настроиться на продуктивную работу, важно подготовиться психологически. Можно составить план задач на ближайшую неделю или месяц, выписать всё, что требует внимания в первые дни на работе, обозначить цели на год или квартал. Такая практика помогает уменьшить тревожность.