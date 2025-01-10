Психолог дала несколько советов по возвращению в рабочий режим после отдыха

«Если есть какое-то сопротивление при мысли о возвращении рабочих будней, важно осознать, что именно вызывает эти чувства. Причин может быть много, у каждого свои. Может быть, есть ощущение, что отдыха было недостаточно, тогда стоит обратить внимание на баланс работа-отдых в жизни в целом и задаться вопросом: “Действительно ли то, что называю отдыхом, наполняет меня энергией и силами, а не забирает их?” — отметила психолог.