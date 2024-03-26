Психолог дала лайфхаки, как перестать забывать выключить утюг и закрыть дверь

Всегда держать важные дела «в уме» помогут записки-напоминалочки. Например: «Проверь утюг», «Выключи свет». Для этого подойдут яркие стикеры, которые можно, например, наклеить на холодильник, входную дверь, другие места в квартире, которые находятся в поле вашего зрения перед выходом из дома. Больше двигаться и медитировать: Названы топовые способы «не перегореть» на работе Создаём нейронные связи. Здесь помогут определённые ритуалы: например, надеваем на руку браслетик с колечками или бусинками, дотрагиваясь до каждого колечка или бусинки, вспоминаем, что конкретно мы должны проверить, сделать перед выходом из дома. Лучше, если число колечек/бусин будет совпадать с количеством тех дел, что вы должны сделать, советует Щербакова. Очень полезная привычка — класть все вещи на свои места — может очень помочь при постоянной забывчивости. К примеру, вы точно будете знать, где и какая вещь должна находиться и не станете мучительно искать, если что-то потеряется. Ну, а если все-таки очень боитесь забыть невыключенный утюг ил чайник — старайтесь делать свой выбор в пользу техники с автоматической защитой от перегрева, рекомендует психолог. В настоящее время есть модели, к примеру, утюгов, которые при достижении определённой температуры просто автоматически отключаются. Метод Айвазовского: Психолог назвала способ улучшить работу мозга при старении.