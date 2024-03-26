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Психолог дала лайфхаки, как перестать забывать выключить утюг и закрыть дверь

В круговороте дел нередко можно забывать о каких-то даже важных вещах, и проблема здесь может быть не только в забывчивости — как черте характера человека. Иногда причиной того, что вы все время что-то упускаете из памяти, может быть невроз навязчивых состояний, в основе которого высокий уровень тревожности и напряжения, частые стрессовые ситуации. Как перестать забывать выключить утюг/закрыть дверь/выключать печь, Life.ru рассказала медицинский психолог Ольга Щербакова.

Источник: Freepik

По её словам, в первую очередь важно обратить внимание на снижение общего фона тревожности, беспокойства и напряжения с помощью психотерапии, нормализации внутреннего состояния. Для этого лучше обратиться за помощью к психологу или неврологу.

Также внимание может становиться рассеянным при сильном переутомлении, когда человеку сложно сфокусироваться на выполнении задачи. В таком состоянии многие действия он делает «на автомате»: например, выходя из дома, автоматически закрывает дверь на ключ, и может совершенно не помнить, выключил ли, к примеру, чайник или утюг.

В этой ситуации многие чувствуют, что словно находятся не здесь и сейчас, а в другом месте, словно сознание моментами как будто выключается. Главный совет в этом случае — снижаем уровень тревожности с помощью специальных техник, которыми владеет любой опытный психолог, налаживаем нормальный сон — не менее 8 часов в день, и включаем в меню побольше свежих овощей и фруктов, чтобы поддержать организм. Возможно, после консультации с врачом-терапевтом — добавить приём витаминов группы В.

Советы, как «тренировать» память

Всегда держать важные дела «в уме» помогут записки-напоминалочки. Например: «Проверь утюг», «Выключи свет». Для этого подойдут яркие стикеры, которые можно, например, наклеить на холодильник, входную дверь, другие места в квартире, которые находятся в поле вашего зрения перед выходом из дома. Больше двигаться и медитировать: Названы топовые способы «не перегореть» на работе Создаём нейронные связи. Здесь помогут определённые ритуалы: например, надеваем на руку браслетик с колечками или бусинками, дотрагиваясь до каждого колечка или бусинки, вспоминаем, что конкретно мы должны проверить, сделать перед выходом из дома. Лучше, если число колечек/бусин будет совпадать с количеством тех дел, что вы должны сделать, советует Щербакова. Очень полезная привычка — класть все вещи на свои места — может очень помочь при постоянной забывчивости. К примеру, вы точно будете знать, где и какая вещь должна находиться и не станете мучительно искать, если что-то потеряется. Ну, а если все-таки очень боитесь забыть невыключенный утюг ил чайник — старайтесь делать свой выбор в пользу техники с автоматической защитой от перегрева, рекомендует психолог. В настоящее время есть модели, к примеру, утюгов, которые при достижении определённой температуры просто автоматически отключаются. Метод Айвазовского: Психолог назвала способ улучшить работу мозга при старении.