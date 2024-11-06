Психолог дал советы, как легче пережить расставание с любимым человеком

Когда отношения заканчиваются внезапно, без предупреждения, это похоже на распад ткани воображаемого будущего — уходит не только человек, с которым вы планировали его строить, но рушатся все связанные с ним жизненные планы, которые были у вас в голове.
Вас захлестывает буря противоречивых эмоций — токсичная смесь ярости, отчаяния, тоски, тревоги, стыда, вины, отверженности, потерянности. Решение, которое принимали не вы, оставляет вас в состоянии беспомощности — вы чувствуете, как образовавшуюся внутри пустоту постепенно заполняет горе, объясняет психотерапевт, специалист по работе с травмой потери Эди Натан.
В этот момент очень важно понимать, что происходит в вашем мозге — он переходит в режим утраты. Это естественная неврологическая реакция, в рамках которой мы можем испытывать сильную эмоциональную и даже физическую боль, поэтому вы должны себя обнять и пожалеть, позволяя себе осознать и пережить горе, встретиться с ним лицом к лицу, а не отталкивая его, не загоняя его «под ковер».
Тем самым вы даете своему мозгу время и пространство, необходимые для перестройки и исцеления.
Поэтому простые «Забудь!», «Смирись!», «Наплюй!» тут не работают — вы проходите очень значимый, биологически обусловленный процесс горевания, нужный для освобождения, обновления и восстановления. Если вы будете игнорировать свое разбитое сердце, делать вид, что ничего не случилось, все в порядке, — станет только хуже.
Существует также соблазн побыстрее нырнуть в новые отношения, чтобы заполнить душевную пустоту. Это может стать временной анестезией, но чтобы по-настоящему справиться с болью неожиданной потери, позаботиться о своей раненой душе, настроиться на новую жизнь, нужно время.
Поэтому стоит отнестись к произошедшему, каким бы болезненным оно ни было, как к поводу сделать паузу, встретиться с собой, задать себе несколько честных вопросов, получить на них не менее честные ответы и полностью перезагрузить свою жизнь. Расставания часто выводят на свет то, что в нас до поры было скрыто, оставалось в тени, с чем нам не хотелось иметь дело.
Хотя это очень трудно, но имеет смысл не погружаться в обвинения в адрес бывшего партнера, а по мере того, как вы проходите через разные стадии горевания, задуматься о себе, о своем поведении и реакциях.
Вот несколько вопросов, которые помогут вам вытащить на свет теневую сторону своей личности:
- Подумайте о сходстве между вашим бывшим и другими значимыми людьми в вашей жизни (родителями, братьями и сестрами, друзьями). Можно ли выделить какие-либо закономерности?
- Какая часть вас чувствует себя потерянной после разрыва? Какие части вас ощущаются, как сломанные или нуждающиеся в исцелении?
- Когда вы думаете о «светлой» и «черной» сторонах вашего сердца, что они из себя представляют? Что у вас на поверхности, а что в глубине, что проявляется яростно и смело, а что, гораздо более сильное, тихо ждет, затаясь «в зарослях»?
- Что на самом деле происходило между вами с партнером во время этих отношений? Углублялась ли эмоциональная или физическая близость или постепенно сходила на нет?
- Подумайте о роли, которую вы сами могли сыграть в том, что партнер внезапно решил разорвать отношения.
Важно не спешить, не торопить себя, думать на эти темы медленно, давая себе возможность прочувствовать, понять, проникнуть в самую глубину, погрузиться в процесс. В какой-то момент вы почувствуете, что достигли точки внутреннего равновесия, ощутите спокойствие и возможность двигаться дальше. Это будет означать, что вы начали переосмысливать боль отвержения, в вас происходит метаморфоза и вскоре вы будете готовы начать новые отношения как осознанная и цельная личность.
В итоге то, что ощущается, как горе, может превратиться в настоящий подарок — у вас появляется шанс встретиться с собой на глубинном уровне, освободиться от старых шаблонов, и изменить свою жизнь к лучшему.
ТРИ КНИГИ НА ЭТУ ТЕМУ.
Тэмсин Федэл «Одна и счастлива: Как обрести почву под ногами после расставания или развода».
Евгения Королева «Похорони своего бывшего. Как пережить развод и обрести счастье в новых отношениях».
Сюзанна Рис, Джилл Соквелл «В разводе и счастлива. Как пройти через расставание и создать жизнь, которую вы полюбите».