Психолог дал советы, как легче пережить расставание с любимым человеком

Поэтому стоит отнестись к произошедшему, каким бы болезненным оно ни было, как к поводу сделать паузу, встретиться с собой, задать себе несколько честных вопросов, получить на них не менее честные ответы и полностью перезагрузить свою жизнь. Расставания часто выводят на свет то, что в нас до поры было скрыто, оставалось в тени, с чем нам не хотелось иметь дело.