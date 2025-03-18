Психолог Цветков рассказал об идеальной разнице в возрасте в личностных отношениях

Также психолог добавил, что успешные отношения часто строятся на общих интересах и жизненных целях, а не только на возрасте. Если у партнеров схожие ценности и стремления, разница в возрасте часто не имеет никакого значения. Важным являются точки соприкосновения и то, что двое людей смотрят в одном направлении. Иногда в союзах без разницы в возрасте может часто происходить настоящее столкновение интересов и противостояние с целью навязать другому человеку свои интересы и планы. Между тем в неравной паре нередко возникает идиллия, вызванная стремлением к общей цели и одинаковым ценностям, объяснил Цветков.