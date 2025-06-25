Психолог: чем опасна игра на дорогах, захватившая подростков

У некоторых российских школьников набирает популярность челлендж «Беги или умри». Его суть в том, чтобы перебежать проезжую часть с движущимися автомобилями и не попасть под колеса. Недавно за таким занятием заметили группу школьников в одном из районов Подмосковья. Они прятались за автомобилями и внезапно перебегали дорогу. Примерно месяцем ранее о подобном случае сообщали в Татарстане. В полиции с детьми провели воспитательную беседу, хоть и не подтвердили факт того, что школьники играли в «Беги или умри».
Откуда взялась эта игра
Это развлечение не новое. Оно периодически набирает популярность и стихает. Существует версия, что оно пришло в реальную жизнь из видеоигры GTA 5, где герой бежит по городу, контактируя с источниками опасности, а остановка для него считается смертью.
О челлендже активно начали говорить в 2017 году. Родителям школьников пересылалось сообщение в соцсетях об игре, а также водителей призывали быть предельно внимательными при появлении детей у дороги. Автором сообщения якобы был Департамент образования, но в ведомстве сообщили, что не слышали о забаве, пишет «Афиша Daily». Однако спустя несколько дней детский омбудсмен Анна Кузнецова обратилась к ГИБДД с просьбой проверить информацию об опасной игре.
Тогда же в 2017 году подростки получали приглашения сыграть в личные сообщения. По их словам, собеседники предлагали сойтись в игре ради всплеска адреналина, либо брали на «слабо», пишет «Краснодар ТВ». В некоторых случаях обещались призы за то, что ребенок нарушит правила. После недавнего прецедента в Подмосковье родители заявили, что детей заманили в игру «Беги или умри» в мессенджерах.
Проигрыш может стоить жизни
Последствия развлечения иногда бывают печальные. Неизвестно, насколько это связано с игрой «Беги или умри», но только в мае 2025 года произошло несколько похожих по сценарию ДТП со смертельным исходом.
В Миассе 9-летний мальчик выбежал на проезжую часть из кустов и попал под колеса автомобиля. Травмы оказались смертельными, ребенок погиб на месте, сообщает Telegram-канал «Инцидент Миасс».
На следующий день трагедия случилась в Липецке. 7-летний ребенок выбежал на дорогу, когда там проезжал автомобиль. Водитель не успел среагировать из-за того, что мальчик внезапно появился перед ним. Ребенок погиб на месте, сообщают «Вести Липецк».
В Волгограде 10-летняя девочка решила пробежаться по трассе — в итоге находится в больнице в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются медики, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. Полицейские выясняют обстоятельства всех происшествий.
Защитить ребенка от смертельно опасной игры поможет просвещение
Психолог Ангелина Сурина в разговоре с ВФокусе Mail рассказала, как защитить ребенка от втягивания в игру. Помимо напоминания о правилах дорожного движения эксперт рекомендовала чаще говорить с детьми о последствиях таких поступков.
«Нужно сказать подросткам, что они играют не только со своей жизнью — они подставляют человека. Едет водитель, например мать-одиночка, у нее кредиты, больной ребенок, либо еще что-то. Рассказать какие-то страшные истории, трогающие в стиле: “И ты вдруг можешь попасть под колеса. Во-первых, ты травмируешься, и друг тебе не поможет, который тебя подначивал. Ты можешь, если не умереть, то остаться инвалидом. А девушку за рулем могут посадить, и ее ребенок останется один. Могут посадить ни за что, потому что ты побежал под колеса и подставил человека. Ты как бы взял ответственность за [судьбу] этих двух людей, за тюрьму, за вот это плохое, что может случиться”, — подчеркнула Ангелина Сурина.
Психолог также посоветовала напомнить школьнику о том, что получить травмы может не только он, но и сидящий в салоне автомобиля человек. По словам Ангелины Суриной, тогда ребенок поймет, что не просто играет в игру, а берет на себя ответственность за жизнь и здоровье других людей.
«Или, например, едет мужчина, который жену, троих детей, или жена беременна. Его могут посадить в тюрьму, и соответственно также дети и семья останутся. Надо объяснить, что водителя могут посадить. Также кто-то может стукнуться или умереть. То, что они не сами с собой играют, не только на “слабо”. Есть ответственность за жизнь, здоровье и даже уголовную ответственность другого человека», — продолжила эксперт.
Ангелина Сурина рекомендовала напомнить ребенку и о том, что за его поступки могут наказать родителей в суде.
«Если докажут, что это подстава — будет видно по камерам, по видео — то тогда детей-подростков поставят на учет, а родителям могут выписать штраф, либо они понесут уголовную ответственность
По мнению эксперта, самый действенным методом в этом вопросе является просвещение, а по-другому детей «не напугать».
«Нужно детям говорить именно о последствиях таких игр. Они не понимают, что они делают. А чтобы понимали — это только просвещение в школах, в семья, какие-то социальные рекламные акции. Грубо говоря, кричать об этом нужно. В соцсетях показывать и рассказывать, чтобы знаменитости об этом говорили. Чтобы дети научились понимать, что за любой поступок есть последствия. Чтобы они учились брать на себя ответственность», — добавила она.