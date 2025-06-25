Психолог: чем опасна игра на дорогах, захватившая подростков

«Нужно сказать подросткам, что они играют не только со своей жизнью — они подставляют человека. Едет водитель, например мать-одиночка, у нее кредиты, больной ребенок, либо еще что-то. Рассказать какие-то страшные истории, трогающие в стиле: “И ты вдруг можешь попасть под колеса. Во-первых, ты травмируешься, и друг тебе не поможет, который тебя подначивал. Ты можешь, если не умереть, то остаться инвалидом. А девушку за рулем могут посадить, и ее ребенок останется один. Могут посадить ни за что, потому что ты побежал под колеса и подставил человека. Ты как бы взял ответственность за [судьбу] этих двух людей, за тюрьму, за вот это плохое, что может случиться”, — подчеркнула Ангелина Сурина.