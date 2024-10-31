Психолог Бекки Уэтстоун перечислила 5 стадий умирающего брака начиная с разочарования

Обращаться к психологу парам лучше на второй стадии — когда появляется понимание, что проблемы сами собой не решаются. Если позволять обиде накапливаться, дальше все пойдет «по накатанной». Увы, чаще всего люди считают, что семейная терапия требуется лишь в том случае, когда все совсем плохо. Но важно учитывать, что мелочи могут перерасти во что-то более серьезное.