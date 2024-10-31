Психолог Бекки Уэтстоун перечислила 5 стадий умирающего брака начиная с разочарования

Да, как писал классик, все несчастливые семьи несчастны по-своему, однако зачастую браки приходят в упадок по предсказуемой схеме.
На эту мысль эксперта по брачным и семейным отношениям Бекки Уэтстоун навела книга социолога Дианы Воган «Расставание: поворотные моменты в отношениях». В ней автор описала стадии, которые проходили люди перед разрывом отношений, после того как опросила более сотни респондентов. Позже Уэтстоун провела собственное исследование, которое подтвердило выводы ее предшественницы.
5 стадий расставания
Стадия 1: Разочарование
Первая стадия известна как фаза разочарования — когда один из партнеров осознает, что он несчастлив в отношениях, но решает подождать и посмотреть, «что будет дальше».
«Обычно человек утешает себя мыслью о том, что в отношениях бывают взлеты и падения, и нужно просто понаблюдать», — говорит Уэтстоун. Усугубляет ситуацию то, что свое недовольство человек скрывает, и ничего не говорит партнеру напрямую. Это то самое начало пропасти, которая в дальнейшем будет лишь расти.
Стадия 2: Эрозия
Вторая стадия — это разрушение. Один из партнеров понимает, что недовольство никуда не делось, и ситуация достаточно серьезна, чтобы привести к разводу. Тем не менее, они отвергают идею расставания по ряду причин — из-за детей, денежного положения, репутационных потерь, религиозных соображений и «всего того, что не хочется терять».
«В браке начинают проявляться трещины, — говорит эксперт. — Люди отпускают саркастические замечания в адрес супругов, жалуются, ведут себя вызывающе или закатывают глаза. Но пока разлад остается между ними, сор из избы не выносится».
Стадия 3: Отстранение
Человек эмоционально отдаляется от партнера и ищет способы справиться со своим разочарованием от отношений за пределами брака. Это может быть хобби, тренировки или даже роман на стороне, говорит Уэтстоун. Но человек все еще не готов разорвать отношения.
Итак, он заключает сделку с самим собой: я могу остаться женатым или замужем, если найду что-то хорошее за его пределами брака и вдали от своего партнера. И это принесет мне удовлетворение.
Люди все больше и больше сосредотачиваются на своем несчастье в браке, видят каждую мелочь, которая их раздражает и расстраивает. Они перестают замечать то, что им когда-то нравилось в супруге. На этом этапе враждебность начинает проявляться и «на людях».
Стадия 4: «Соломинка»
На этом этапе человек становится еще менее терпимым к своему партнеру. Начинается этап «последней капли» — когда приходит убеждение, что оставаться в браке с этим партнером невозможно. Люди перестают притворяться, что брак их устраивает.
«Здесь человек либо решает полностью разорвать отношения, либо заявляет о своем желании развестись, либо эмоционально дистанцируется», — говорит Уэтстоун.
Стадия 5: Смерть брака
Это терминальная стадия отношений, когда приходит решение окончательно порвать с привычным образом жизни и человеком, с которым он ассоциируется. Обычно именно на этом этапе подается заявление на развод.
Как и когда спасать отношения?
Обращаться к психологу парам лучше на второй стадии — когда появляется понимание, что проблемы сами собой не решаются. Если позволять обиде накапливаться, дальше все пойдет «по накатанной». Увы, чаще всего люди считают, что семейная терапия требуется лишь в том случае, когда все совсем плохо. Но важно учитывать, что мелочи могут перерасти во что-то более серьезное.
«Поговорка “время лечит” здесь не подходит, как и предложения “взять тайм-аут”, “подождать”. Это всего лишь уход от решения проблемы, эскапизм. Нужно предпринимать действия, которые приведут к реальным изменениям, благоприятным для обоих. Однако надо понимать, что нельзя притащить супруга к психологу силой, если он того не хочет. Но можно начать самостоятельно — и подождать, когда он присоединится».