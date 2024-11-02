Психолог Бахтина объяснила, почему не стоит поддерживать близких фразой «Все будет хорошо»

При этом «Все будет хорошо» лидирует в списке со значительным отрывом — о нелюбви к нему признались более 60% россиян, которые посчитали эту фразу неубедительной и даже вызывающей чувство тревоги. Кроме того, согласно результатам исследования, куда более полезной и важной фразой россияне считают «Я тебя понимаю» — она, по их словам, помогает почувствовать себя видимыми и значимыми в глазах близких.