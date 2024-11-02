Психолог Бахтина объяснила, почему не стоит поддерживать близких фразой «Все будет хорошо»

Какие фразы бесят россиян
Специалисты сервиса «Профи» провели исследование, чтобы выяснить, какие фразы, которые мы обычно говорим в надежде поддержать близких, раздражают россиян больше всего. По результатам опроса в топ самых нелюбимых выражений попали:
- «Все будет хорошо»;
- «Соберись»;
- «Не переживай».
При этом «Все будет хорошо» лидирует в списке со значительным отрывом — о нелюбви к нему признались более 60% россиян, которые посчитали эту фразу неубедительной и даже вызывающей чувство тревоги. Кроме того, согласно результатам исследования, куда более полезной и важной фразой россияне считают «Я тебя понимаю» — она, по их словам, помогает почувствовать себя видимыми и значимыми в глазах близких.
Что не так с фразой «Все будет хорошо»
По мнению психолога и КПТ-терапевта Киры Бахтиной, когда человек услышит эту фразу, то она, скорее всего, не произведет на него успокаивающего эффекта. Проблема в том, что выражение обладает тремя недостатками:
- Обесценивающий характер — например, ее можно воспринять так: «Как бы у тебя там ни было, я не хочу вникать, все равно все будет хорошо»;
- Отсутствие конкретики — непонятно, что конкретно будет хорошо, когда именно и каким образом вообще ситуация может улучшиться;
- Отсутствие помощи как таковой — иными словами, неизвестность, как именно можно исправить ту ситуацию, в которой оказался человек: «Ну сказали мне, что хорошо будет, а как проблему решить?».
«Когда мы делимся каким-то важным для себя эпизодом, ситуацией или переживанием, любая обобщенная фраза, в том числе и “Все будет хорошо”, не будет казаться полезной, — поясняет специалист. — Когда человек рассказывает о своих переживаниях, важно вникнуть в его или ее проблему, выслушать до конца и дать обратную связь. Не обязательно советовать. Подсказки и рекомендации всегда лучше давать по просьбе».
Что сказать вместо этой фразы
Вместо этой фразы психолог рекомендует говорить следующее: «Я понимаю, что тебе непросто, и я очень тебе сопереживаю». Дальше специалист предлагает отвечать, опираясь на гендер собеседника, — это, как отмечается в исследовании экспертов «Профи», играет важную роль в коммуникации и поддержке:
Мужчины предпочитают получить совет и конкретную помощь, поэтому для них будет уместно продолжение: «Могу ли я чем-то помочь тебе или быть полезен/полезна?».
Для женщин же предпочтительнее выслушивание, поэтому фразу можно закончить: «Я на твоей стороне, я рядом, я готов (а) тебя выслушать».
Универсальный же вариант вербальной поддержки человека может звучать так: «Я вижу, что тебе непросто, сейчас сложный период (вопрос или ситуация). Я очень тебе сопереживаю и я на твоей стороне. Могу ли я чем-то помочь или тебе достаточно, чтобы я был/а рядом?».