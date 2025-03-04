Психолог объяснила, почему матери сыновей с детства настроены против их будущих жен

Если же мы наблюдаем, что подобную позицию занимает женщина, у который сын младенческого возраста, то можно говорить о высоком уровне ее тревоги, связанной со страхом потери ребенка, и о желании сохранить связь с ним уже сейчас. Источником такой тревоги может быть как личный негативный опыт конкуренции с собственной свекровью в отношении мужа, так и установки из родительской семьи — например, если мать женщины делилась с ней своим негативным опытом взаимодействия со свекровью или говорила о том, что свекровь никогда не будет любить ее так, как родная мать, и доверять ей не стоит.