Психолог объяснила, почему матери сыновей с детства настроены против их будущих жен

«Надеюсь, его мама не снимает сейчас этот тренд»
На вирусных видео в ТикТоке женщины показывают фото своих сыновей, которые спят в кроватке с плюшевой игрушкой. Ролики сопровождаются подписью: «Лет через двадцать ты будешь спать с другой выдрой и так же ей улыбаться». Пользователи соцсети предположили, что в этом тренде скрывается ненависть матерей к будущим невесткам — партнерши, которые появятся у мальчиков в будущем, уже заранее воспринимаются родительницами как «выдры» или «змеи».
«У меня скоро двое сыновей будут, и называть невестку выдрой или крысой — это ужасно. Мы ведь тоже невестки, и те, кто снимает этот тренд, об этом даже не думают», — написала одна из девушек под вирусным роликом.
Впрочем, негативный посыл в тренде увидели не все: некоторые пользователи признались, что не видят никакой проблемы, а сами по себе выдры — животные «милые и безобидные», поэтому сравнение кого-либо с этим зверем нельзя расценивать как оскорбление.
Мнение психолога
Анна Плескевич, клинический психолог, перинатальный психолог, специалист сервиса психотерапии Alter.
Как формируются отношения матери и сына
Мать смотрит на спящего сына, которому несколько месяцев от рождения. Речь идет о периоде, когда мать и ребенок находятся в симбиозе, слиянии — и это соответствует норме развития. В этот период у матери возможно возникновение иллюзии, что так будет всегда — но нет. В норме уже примерно к первому году жизни ребенок начинает воспринимать мать как отдельный объект, а к двум-трем годам начинается сепарация.
При этом мать еще долго будет оставаться «главной женщиной» в жизни сына — впереди эдипальный период, когда он может говорить матери: «Мамочка, когда я вырасту, я обязательно женюсь на тебе!» Результатом этого этапа развития станет то, что сын поймет, что у мамы уже есть муж — его отец, после чего в норме мальчик начнет идентифицироваться с ним — захочет стать таким же большим, сильным и смелым, начнет подражать отцу.
Почему сыновья становятся «центром мира» матери
На разных этапах развития ребенка у матери всегда есть искушение впасть в иллюзию симбиоза с сыном и ощущение того, что она — «главная женщина» в его жизни, ведь именно она была с ним с самого его рождения, и никто лучше нее не может знать о его нуждах, потребностях и предпочтениях.
Такая иллюзия может иметь место, если у матери есть недостаток в удовлетворении собственных потребностей в том, чтобы быть нужной, любимой, быть в паре. Тогда сын становится единственной фигурой, которой она дарит любовь, все ее внимание направлено на него, все, что она делает в своей жизни, — ради сына. В большинстве случаев это происходит бессознательно, тем более, что жертвенная позиция «Я все отдала, чтобы сделать сына счастливым» зачастую социально одобряема, мы видим некий образ матери-героини. В такой ситуации нередко может возникать нелюбовь к любым потенциальным партнершам сына.
Если же мы наблюдаем, что подобную позицию занимает женщина, у который сын младенческого возраста, то можно говорить о высоком уровне ее тревоги, связанной со страхом потери ребенка, и о желании сохранить связь с ним уже сейчас. Источником такой тревоги может быть как личный негативный опыт конкуренции с собственной свекровью в отношении мужа, так и установки из родительской семьи — например, если мать женщины делилась с ней своим негативным опытом взаимодействия со свекровью или говорила о том, что свекровь никогда не будет любить ее так, как родная мать, и доверять ей не стоит.