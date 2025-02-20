Психолог Анастасия Черница раскрыла, как проверять достоверность информации в эпоху фейков

Убийство, которого не было
Американские журналисты обратили внимание на блог в YouTube, в котором публикуются видео в жанре тру-крайма — несмотря на десятки тысяч просмотров и сам стиль «настоящего убийства», преступления, о которых рассказывалось в документальных фильмах, на самом деле оказались ненастоящими. Сюжеты с громкими названиями — например, «Тайный роман мужа с пасынком закончился жутким убийством» или «Тренер заразил чирлидершу ВИЧ» — были сгенерированы через нейросети.
Выяснить это удалось благодаря счастливой случайности: зрители, посмотревшие ролики, обратились в местные издания с критикой в их адрес за то, что журналисты не обращают внимания на зверские убийства. Так, например, Элизабет Эрнандес, сотрудница одной из газет Денвера, еще в 2024 году получила несколько обращений от разгневанных читателей с требованием разобраться в деталях одного из преступлений, о котором рассказывалось в документальном фильме. Приступив к расследованию, журналистка выяснила, что этого убийства никогда не происходило, а его детали, участники и даже «доказательства» — выдуманы.
Изучив более сотни роликов, выложенных в YouTube, Эрнандес и ее коллеги пришли к выводу, что ни один из них не является правдивым. Для привлечения аудитории их авторы используют провокационные и даже гиперсексуализированные заголовки, напоминающие названия фильмов для взрослых — именно они, как и сам формат популярного в последние годы тру-крайма, привлекает аудиторию, не обладающую навыками проверки достоверности информации, свойственным опытным журналистам или расследователям.
Кто и зачем снимает фейковые видео
Журналистам также удалось пообщаться с автором канала, чей контент вскоре был заблокирован руководством YouTube, и выяснить, для чего он выкладывал сгенерированные ролики в интернет. «Это можно назвать “настоящим преступлением”, потому что настоящее преступление — это жанр, — заявил автор скандального контента под псевдонимом Пол. — Я хотел, чтобы аудитория задумалась, почему ей так важно, чтобы это была правдой, почему для них так важно, что убивают реальных людей».
Мужчина также рассказал журналистам, что снимает такой контент в том числе и для заработка, а идея создавать сгенерированные через нейросети истории об убийстве и публиковать их в интернете пришла ему в голову после просмотра тру-крайма вместе с семьей. Пол определил формулу успеха этого жанра:
- скандальные отношения;
- зверское преступление;
- допрос преступника;
- справедливое наказание.
Для создания историй Пол использовал чат-бота ChatGPT: с его помощью он сначала генерировал контент в духе рождественских романтических комедий, изобретая сюжет и даже визуальный ряд, но увидев, что такие видео не набирают популярности в YouTube, решил попробовать себя в тру-крайме, и это принесло ему «успех».
«Настоящие преступления, в конце концов, — это форма развлечения. Зрители смотрят их не для того, чтобы получить информацию о вещах, которые коснутся их лично. Они просто хотят развлечься и посмотреть на захватывающую тайну с некоторыми откровенными элементами, — размышляет Пол о причинах успеха своего “проекта” в интернете. — Это стало почти национальной забавой, как коррида. Люди просто пассивно наблюдают за этим и даже не задаются вопросом: “Почему мы так наслаждаемся этим насилием?”».
Журналисты также уточняют, что несмотря на удаление подобных роликов в YouTube, Пол так или иначе открыл своим «творчеством» «ящик Пандоры» — и сгенерированный через нейросети контент, будь то тру-крайм или нечто иное, в ближайшем будущем будет не только встречаться чаще и чаще, но и становиться все более внушающим доверие благодаря совершенствованию технологий.
Почему люди верят контенту от нейросетей
Анастасия Черница, Клинический психолог, нейропсихолог.
С развитием искусственного интеллекта становится все сложнее отличать правду от лжи — фейки распространяется со скоростью лесного пожара от вводящих в заблуждение новостей, постов в социальных сетях до поддельных шоу в жанре тру-крайма. Есть несколько причин, почему мы вверим такому контенту:
Каждую минуту в социальных сетях и мессенджерах появляются новости, сообщения или посты, которые постоянно отвлекают наше внимание. У нас физически нет времени и возможности чтобы внимательно анализировать весь входящий поток информации;
Искусственный интеллект способен создавать контент, который выглядит крайне убедительно. Ученые выяснили, что порой он вызывает даже большее доверие, чем контент, созданный человеком. Мы склонны доверять информации, которая кажется логичной, детализированной и соответствует нашим ожиданиям: «Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка». Поэтому если ролик выглядит как типичный эпизод из тру-крайма, зритель вряд ли усомнится в его подлинности;
Наш мозг расположен к эмоциональной вовлеченности и простым ответам. Если фейковый контент затронул эмоции конкретного человека (шок, страх, возмущение), то этот контент приобретет значимость, и человек с большей вероятностью в него поверит и даже поделится им;
Мы доверяем информации, которая подтверждает наши уже существующие убеждения или стереотипы. Например, если зритель считает, что в мире ежедневно происходит много убийств, он скорее всего не будет проверять достоверность преступления из очередного шоу про убийства.
Но основная причина нашего доверия контенту от искусственного интеллекта — это недостаток критического мышления. Многие из нас не привыкли анализировать информацию в повседневной жизни, проверять источники и задавать вопросы. Люди по умолчанию принимают информацию на веру, особенно если она подается под «профессиональным соусом».
Как научиться не верить во все сразу
Исследование показало, что люди с более развитыми навыками когнитивной рефлексии реже верят в фейковые новости. Критически мыслящие люди ставят под сомнение достоверность источников и задают уточняющие вопросы, что позволяет им распознавать предвзятый или вводящий в заблуждение контент до того, как они поверят в него и поделятся со знакомыми. Критическое мышление — это навык, который можно и нужно тренировать.
1. Анализируйте информацию через контрольные вопросы.
Начните с простых вопросов об источнике:
Кто автор этой информации?
Какой у него может быть мотив?
Является ли это первоисточником или автор передают информацию, полученную от кого-то другого?
Прежде чем верить утверждению, особенно в сети, проверьте его подлинность. Найдите несколько авторитетных источников, которые подтверждают одну и ту же информацию. Например, ChatGPT может придумывать источники — убедитесь, существует ли на самом деле статья, на которую он ссылается, или он ее выдумал.
2. Ищите разные точки зрения.
Легко попасть в информационный вакуум, особенно в социальных сетях.
Читайте информацию из разных источников.
Общайтесь с людьми, придерживающихся различных взглядов.
3. Тренируйте навык самоанализа.
Поразмышляйте над своими собственными убеждениями. Критическое мышление — это не только анализ внешней информации. Это еще и самоанализ:
- Почему я верю в то, во что верю?
- Придерживаюсь ли я определенных убеждений из-за предвзятости или непроверенной информации?
Всем нам присущи предубеждения. Осознание их — первый шаг к тому, чтобы они не влияли на наши суждения. С помощью алгоритмов ИИ они могут подстраиваться под то, во что мы хотим верить или уже верим, играя на нашем предубеждении подтверждения.
4. Практикуйте навыки критического мышления.
Регулярно тренируйтесь — как и любой навык, критическое мышление совершенствуется путем практики:
- Пробуйте критически анализировать новостные статьи или заявления.
- Обсуждайте сложные темы с друзьями и семьей.
Наконец, важно изучить самые распространенные когнитивные искажения, которые влияют на наше мышление, и постарайтесь их у себя отслеживать в повседневной жизни:
- дихотомическое мышление;
- обобщение;
- катастрофизация;
- тоннельное мышление
и т. д.
Такие истории, как с каналом True Crime Case Files, показывают, насколько легко манипулировать общественным мнением. В эпоху, когда технологии позволяют создавать убедительные фейки за считаные минуты, критическое мышление становится не просто полезным навыком, а необходимостью.