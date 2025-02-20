Психолог Анастасия Черница раскрыла, как проверять достоверность информации в эпоху фейков

Выяснить это удалось благодаря счастливой случайности: зрители, посмотревшие ролики, обратились в местные издания с критикой в их адрес за то, что журналисты не обращают внимания на зверские убийства. Так, например, Элизабет Эрнандес, сотрудница одной из газет Денвера, еще в 2024 году получила несколько обращений от разгневанных читателей с требованием разобраться в деталях одного из преступлений, о котором рассказывалось в документальном фильме. Приступив к расследованию, журналистка выяснила, что этого убийства никогда не происходило, а его детали, участники и даже «доказательства» — выдуманы.