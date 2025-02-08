Психолог объяснила, почему нас раздражает «токсичная бережность»

Утрированная бережность будто бы подразумевает, что человек должен угадать триггеры собеседника, чтобы нечаянно не наступить на больную мозоль. Вместо нормального диалога ты как будто играешь в сапера в надежде не нарушить границы собеседника. И проблема не всегда в том, что к тебе обращаются утрированно бережно, а в том, что от тебя ждут того же, а если ты так не делаешь — воспринимают это как акт агрессии. В результате иногда становится проще промолчать или ограничиться формальной вежливостью, и, как следствие, теряется искренность и глубина диалога.