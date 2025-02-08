Психолог объяснила, почему нас раздражает «токсичная бережность»

Пользователи X/Twitter обратили внимание на пост в блоге активистки Татьяны Калининой, которая рассказала своим подписчикам о феномене «токсичной бережности». Так блогерша назвала форму коммуникации, в которой привычное общение замещается «чрезмерной осторожностью и стремлением избежать малейшего дискомфорта».
«Оно основывается на предположении, что человек настолько хрупок, что любое непредсказуемое или эмоциональное взаимодействие может его травмировать, — описывает токсичную бережность Татьяна Калинина. — Это проявляется в выражениях вроде “обнимаю, если можно”, которые, хотя внешне и направлены на уважение границ другого, но могут создавать впечатление, что собеседник настолько уязвим, что любое действие или слово могут причинить ему непоправимый вред».
Активистка также привела два высказывания, которые часто можно услышать в повседневной коммуникации, и объяснила, как именно в них скрывается токсичная бережность — например:
- «Наверное, тебе это может быть неприятно, поэтому я просто промолчу/не спрошу/не предложу» — это лишение субъектности собеседника, в основе которого лежит предположение, что человек не в состоянии самостоятельно обозначить свои границы, выразить собственные чувства или дать отказ;
- «Прости, если это окей, но можно я сейчас не буду об этом говорить, если ты не против, конечно» — трансформация уважения к человеку в формальность, использование сложных и выверенных формулировок вместо подлинных проявлений заботы.
Подписчики Татьяны в комментариях под ее постом признались, что феномен токсичной бережности знаком им по личному опыту — и они разделили мнение активистки о том, что такая форма коммуникации на самом деле может быть неприятной и даже отталкивающей:
«Я невероятно устала от самоконтроля в своей речи. Иногда мозг вскипает, пока выберу “правильную” формулировку»;
«Со стороны это все выглядит как идеальная картинка, а по факту — общение по методичке, через которое просто невозможно быть вместе, строить что-то устойчивое и просто искренне поддерживать друг друга»;
«Эта коммуникационная конструкция превращает взрослых людей в неустойчивых эмоциональных детей. Моя любимая фраза: “Не отвечай, если тебе некомфортно”. Как будто я сама не могу разобраться, комфортно мне или нет».
Некоторые, впрочем, рассказали, что не видят в такой чрезмерной бережности никакой токсичности — напротив, эта форма общения кажется им более «безопасной» и этичной. «В реальной жизни пространств с бережностью, даже токсичной, так мало, что хочется иногда побыть в уютном загончике с объятиями по согласию, индикаторами тона и вопросами про комфорт», — призналась одна из подписчиц активистки.
Мнение психолога
Анастасия Черница, клинический психолог, нейропсихолог.
Почему люди прибегают к токсичной бережности
Современное общество делает акцент на уважении личных границ, эмпатии и корректности — и это важно. Однако иногда такая бережность принимает гротескную форму: люди боятся сказать что-то неудобное, даже если это необходимо. Почему так происходит?
- Страх осуждения и отмены. Мы живем в мире, где любое неосторожное слово может быть поводом для скандала. В попытке не задеть чужие чувства люди тщательно взвешивают каждую фразу, добавляют слои из слов-амортизаторов, чтобы ненароком не стать агрессором в глазах общественности.
- Нежелание сталкиваться с конфликтами и быть отвергнутыми. Многие воспринимают конфликты как нечто болезненное и разрушительное: есть победитель, а есть проигравший. Они не готовы проживать дискомфортные эмоции — ни свои, ни чужие, поэтому выбирают стерильную, утрированно бережную, но безопасную коммуникацию.
- Культурный тренд на гиперчувствительность. Разговоры о психическом здоровье и границах стали популярными, но в некоторых случаях они превращаются в настоящий страх случайно кого-то «травмировать».
- Попытка контролировать чужие эмоции. Некоторые люди чувствуют ответственность за чувства собеседника. Они не готовы сталкиваться с хрупкостью других людей и бояться быть для них «плохими».
Почему токсичная бережность раздражает
На первый взгляд, осторожное общение кажется проявлением уважения. Однако доведенная до крайности токсичная бережность может раздражать по целому ряду причин.
Иллюзия телепатии
Утрированная бережность будто бы подразумевает, что человек должен угадать триггеры собеседника, чтобы нечаянно не наступить на больную мозоль. Вместо нормального диалога ты как будто играешь в сапера в надежде не нарушить границы собеседника. И проблема не всегда в том, что к тебе обращаются утрированно бережно, а в том, что от тебя ждут того же, а если ты так не делаешь — воспринимают это как акт агрессии. В результате иногда становится проще промолчать или ограничиться формальной вежливостью, и, как следствие, теряется искренность и глубина диалога.
Отсутствие индивидуальностей
Излишняя бережность и формализм лишают возможности узнать человека настоящего и понять, как именно с ним взаимодействовать, ведь для этого нужно затрагивать триггерные разговоры, важные темы, наблюдать за реакцией. В противном случае получается довольно обезличенное общение.
Обманчивые ожидания
Сверхбережное общение создает иллюзию безопасности — но под бережными словами может скрываться абсолютно любая стратегия поведения, которую будет сложно «раскусить» под слоями вежливых конструкций.
Такая позиция инфантильна, ведь вместо того, чтобы четко обозначить свои границы и желания, они перекладывают ответственность на других.
Общаться с такими людьми сложно — рядом с ними постоянно ощущаешь чувство вины, ведь как ни поступи, все равно окажешься «не прав». Однако важно помнить: ответственность за личные границы лежит прежде всего на самом человеке. Только он может ясно объяснить, что для него допустимо, а что нет, а не ожидать, что окружающие догадаются сами.
Замечу, что проблема токсичной бережности еще и в том, что вместо адекватного взаимодействия двух взрослых, один из них заранее ставит второго на ступеньку ниже, решая за него, что ему понравится, а что нет, сможет ли он справиться с какой-то информацией, где его границы. Такая позиция «сверху» не всем может быть приятна.
Забота о чувствах других людей — это хорошо, но важно не превращать ее в страх быть честным и открытым. Настоящая эмпатия — это не только избегание острых тем, но и умение говорить о сложном с уважением.