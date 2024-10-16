Психодерматозы: как связаны заболевания кожи и психики

Психодерматология — пограничная дисциплина между психиатрией и дерматологией. Она описывает, какие ментальные проблемы приводят к дерматозам, и как психические расстройства возникают из-за болезней кожи.
В редакции «Нож» рассказали, что к психодерматологическим заболеваниям относятся стресс-реактивные дерматозы — кожные патологии, вызванные психологическим стрессом либо обостряющиеся из-за него. К ним относятся спонтанная крапивница, псориаз и атопический дерматит.
Любые кожные заболевания влияют на внешний вид человека, что отражается на психике. Многие люди с псориазом, витилиго, хронической экземой или акне часто испытывают чувство стыда, тревогу, депрессию и страдают от низкой самооценки.
Психические расстройства часто приводят к аутоагрессии и самоповреждениям, что усложняет течение дерматозов. Помочь таким пациентам могут только психологи и дерматологи вместе.
В дерматозах также замешаны и биологические механизмы. Например, псориаз — провокатор системного воспаления, которое, в свою очередь, способно вызывать психические заболевания, включая депрессию. У некоторых пациентов настолько снижается качество жизни, что они бросают работу, семью и начинают жить в изоляции.
Эффективность психотерапии при акне
Акне могут стать причиной низкой самооценки, тревоги, депрессии и даже самоубийства. Тяжелая форма заболевания иногда приводит к госпитализации в связи с неконтролируемыми тревожными расстройствами, расстройствами адаптации, личности, употреблением психоактивных веществ.
Но стресс у людей с акне способствует прогрессированию заболевания. При эмоциональном напряжении в сальных железах ускоряется метаболизм андрогенов и липогенез. Чем активнее протекают эти процессы, тем быстрее размножаются Cutibacterium acnes — бактерии, вызывающие угри.
Появление даже единичных кожных высыпаний может восприниматься человеком как настоящая трагедия и сопровождаться формированием требования «полного очищения» кожи. Так возникает привычка расчесывать и выдавливать акне.
Аутотравматизация значительно затрудняет лечение акне. Справиться с заболеванием удается в том случае, если пациент ходит на сеансы к психотерапевту.
Психиатрическая помощь при атопическом дерматите
Гиперпродукция гормонов стресса запускает иммунные реакции, лежащие в основе атопического дерматита. Одна из них — выработка провоспалительных цитокинов, которая приводит к поражениям кожи.
Психотерапия вкупе с дерматологическим лечением атопического дерматита может улучшить психическое здоровье и состояние кожи пациентов.
Противовоспалительная терапия псориаза и депрессии
Псориаз является самым распространенным заболеванием. Распространенность ментальных расстройств среди пациентов с недугом составляет 84%.
В зависимости от метода скрининга у 28−55% пациентов с псориазом обнаруживаются депрессивные симптомы. При псориазе из-за избыточной выработки цитокинов развивается системное воспаление, участвующее в развитии депрессии.
Исследователи из Санкт-Петербурга доказали, что пациенты с псориазом обязаны проходить психологическое тестирование и обследоваться на выявление воспаления. Особенно это касается людей с псориатическим артритом, способным приводить к инвалидизации.
Так, у пациентов с осложнениями депрессия выявляется гораздо чаще, чем у людей без них. Участвует в ее развитии системное воспаление.
Противовоспалительная терапия устраняет симптомы как псориаза, так и депрессии.
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