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Психодерматозы: как связаны заболевания кожи и психики

Медики давно установили, что существует связь между психическими расстройствами и дерматологическими заболеваниями. Рассказываем, как они влияют друг на друга и что такое психодерматозы.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Психодерматология — пограничная дисциплина между психиатрией и дерматологией. Она описывает, какие ментальные проблемы приводят к дерматозам, и как психические расстройства возникают из-за болезней кожи.

В редакции «Нож» рассказали, что к психодерматологическим заболеваниям относятся стресс-реактивные дерматозы — кожные патологии, вызванные психологическим стрессом либо обостряющиеся из-за него. К ним относятся спонтанная крапивница, псориаз и атопический дерматит.

Любые кожные заболевания влияют на внешний вид человека, что отражается на психике. Многие люди с псориазом, витилиго, хронической экземой или акне часто испытывают чувство стыда, тревогу, депрессию и страдают от низкой самооценки.

Психические расстройства часто приводят к аутоагрессии и самоповреждениям, что усложняет течение дерматозов. Помочь таким пациентам могут только психологи и дерматологи вместе.

В дерматозах также замешаны и биологические механизмы. Например, псориаз — провокатор системного воспаления, которое, в свою очередь, способно вызывать психические заболевания, включая депрессию. У некоторых пациентов настолько снижается качество жизни, что они бросают работу, семью и начинают жить в изоляции.

Эффективность психотерапии при акне

Акне могут стать причиной низкой самооценки, тревоги, депрессии и даже самоубийства. Тяжелая форма заболевания иногда приводит к госпитализации в связи с неконтролируемыми тревожными расстройствами, расстройствами адаптации, личности, употреблением психоактивных веществ.

Но стресс у людей с акне способствует прогрессированию заболевания. При эмоциональном напряжении в сальных железах ускоряется метаболизм андрогенов и липогенез. Чем активнее протекают эти процессы, тем быстрее размножаются Cutibacterium acnes — бактерии, вызывающие угри.

Появление даже единичных кожных высыпаний может восприниматься человеком как настоящая трагедия и сопровождаться формированием требования «полного очищения» кожи. Так возникает привычка расчесывать и выдавливать акне.

Аутотравматизация значительно затрудняет лечение акне. Справиться с заболеванием удается в том случае, если пациент ходит на сеансы к психотерапевту.

Психиатрическая помощь при атопическом дерматите

Гиперпродукция гормонов стресса запускает иммунные реакции, лежащие в основе атопического дерматита. Одна из них — выработка провоспалительных цитокинов, которая приводит к поражениям кожи.

Более 80% детей в возрасте от 3,5 до 12 лет, страдающих этим заболеванием, имеют пограничные психические расстройства, которые проявляются тревогой, фобиями, дистимией, повышенной утомляемостью.

Психотерапия вкупе с дерматологическим лечением атопического дерматита может улучшить психическое здоровье и состояние кожи пациентов.

Противовоспалительная терапия псориаза и депрессии

Псориаз является самым распространенным заболеванием. Распространенность ментальных расстройств среди пациентов с недугом составляет 84%.

В зависимости от метода скрининга у 28−55% пациентов с псориазом обнаруживаются депрессивные симптомы. При псориазе из-за избыточной выработки цитокинов развивается системное воспаление, участвующее в развитии депрессии.

Исследователи из Санкт-Петербурга доказали, что пациенты с псориазом обязаны проходить психологическое тестирование и обследоваться на выявление воспаления. Особенно это касается людей с псориатическим артритом, способным приводить к инвалидизации.

Так, у пациентов с осложнениями депрессия выявляется гораздо чаще, чем у людей без них. Участвует в ее развитии системное воспаление.

Противовоспалительная терапия устраняет симптомы как псориаза, так и депрессии.

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