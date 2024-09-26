Психоаналитик Софи Кадален перечислила 7 причин, которые мешают найти любовь

Искать «вторую половинку» — значит заранее иметь завышенные ожидания к тому, как будут развиваться отношения. Но ведь партнер не может исправить наши недостатки или придать уверенности в себе. Да, любовь — это магия, но не волшебство. Конечно, само начало отношений может поднять самооценку, но дальше это так не сработает. Если мы в глубине души не верим, что достойны любви, значит никто нас в этом не убедит.