Психоаналитик Софи Кадален перечислила 7 причин, которые мешают найти любовь

Конечно, можно верить в то, что принц на белом коне вот-вот позвонит в домофон вашей многоэтажки или же в то, что каждая лягушка обязательно обернется принцессой — главное верить и ждать. Но психологи говорят: стремление к идеалу — лучший способ потерпеть неудачу. Очень часто препятствия на пути к любви мы ставим себе сами. Вот 7 «Я-установок», которые объясняют этот парадокс. \
1. «Я боюсь»
Страх — основная причина, по которой мы не можем найти любовь. Психоаналитик Софи Кадален подчеркивает: мы не всегда осознаем, что чего-то боимся, но при этом страх для нас эмоция, гарантирующая нашу безопасность. Боитесь, что вас бросят? Опасаетесь, что растворитесь в любимом, потеряв свою идентичность, то есть умрете как личность? Все это очень мешает личной жизни.
«Абсурдно бороться со страхами или отрицать их, — говорит Софи Кадален. — Надо понимать, что влюбленность, начало отношений — это не кульминация, а начало приключения. Психика может воспринимать его как угрозу: мы теряем ориентиры и спокойствие».
Чтобы справиться со страхами, нужно смотреть им в глаза. Психолог советует задаваться вопросами: чего именно вы боитесь? Что конкретно изменится завтра, если сегодня вы влюбитесь? Что сильнее: желание любить или страх? И что будет, если слушать свое сердце?
2. «Я переживаю, что до сих пор один/одна»
Здесь надо сказать «спасибо» не только родителям, но и обществу, которое посылает нам очень и очень противоречивые месседжи. С одной стороны, в современном мире ценятся такие качества, как независимость, самодостаточность, целостность. С другой — образ пары до сих пор является единственной реальной стабильностью, панацеей от одиночества. Понятно, что появляются переживания: что лучше, начать встречаться с кем-то, потому что «уже пора» или же оставаться одному, рискуя прослыть эгоистом?
Спросите себя: «Хочу ли я вообще сейчас любви и отношений? Есть ли среди моих друзей те, чьи отношения меня вдохновляют». Ответы на эти вопросы помогут вам меньше переживать из-за одиночества.
3. «Я ставлю себе запреты»
Наши установки — еще одно препятствие на пути к любви. Почти все они идут из детства и отчасти где-то подтверждаются опытом друзей, родных: «Ты же девочка, надо быть женственной, никогда не звони первой». «Мальчики не плачут, мужчина не должен проявлять эмоций».
Но если вдуматься, получается, что мы сами себе запрещаем быть в отношениях — искать любовь, делиться ею. Эту «цепь» очень трудно разорвать, особенно если при этом разрушатся некие идеалы из детства — например, покажется, что отношения родителей были не так совершенны, как казалось.
Спросите себя: «Какие “уроки” я вынес (ла) из детства? Каким “запретам”, звучащим между строк, я подчиняюсь сегодня и нужны ли они мне в настоящем?».
4. «Я слишком требователен (-льна)»
После страха это, пожалуй, второе по значимости препятствие, влияние которого растет за счет трансформации самого общества и появлению новых возможностей для знакомств. Получается, что, во-первых, никто не требует от нас быть в отношениях, во-вторых, благодаря сайтам знакомств, всегда есть возможность «найти что-то получше».
«Одиноких людей часто обвиняют в том, что они слишком разборчивы, — говорит Софи Кадален. — Но есть большая разница между требовательностью к себе (“Я хочу чувствовать себя комфортно, я хочу делиться своими чувствами”) и требовательностью по отношению к другому (“Мне нужен “красивый, высокий, богатый и умный””). Составление списка обязательных ценностей или описание “идеала” — лучший способ потерпеть неудачу».
Иными словами, если уж и капризничать, то конструктивно. Говорите себе, какого партнера хотели бы, но не ставьте рамки — мол, вот такого у меня никогда не будет (если это только не какие-то зависимости или расстройства личности).
Спросите себя: «Какие я ставлю обязательные условия для партнера? Мешали ли они мне до сих пор с кем-то познакомиться или пообщаться? Жалею ли я об этом?».
5. «Я ожидаю слишком многого»
Искать «вторую половинку» — значит заранее иметь завышенные ожидания к тому, как будут развиваться отношения. Но ведь партнер не может исправить наши недостатки или придать уверенности в себе. Да, любовь — это магия, но не волшебство. Конечно, само начало отношений может поднять самооценку, но дальше это так не сработает. Если мы в глубине души не верим, что достойны любви, значит никто нас в этом не убедит.
6. «Я ищу идеал»
Точнее даже не «ищу», а жду, что этот идеал как-то появится сам. Но ведь, во-первых, чтобы найти — надо искать. Во-вторых, если вы целиком и полностью сосредотачиваетесь на этом поиске, он становится очень трудоемким. И когда результат не оправдывает потраченные усилия, когда не возникает «любовь с первого взгляда», никак не приезжает тот самый «рыцарь на белом коне», наступает разочарование.
«Вы одержимы мыслью, что встретите “правильного” человека, который придет и все изменит, — говорит психолог. — При этом вы часто упускаете из виду тех, с кем уже встречаетесь, будто они не имеют значения. А ведь сакрализация любви лишает радости, легкости. И потом, любовь не всегда очевидна, да и с первого взгляда не обязана случиться. Многие самые нежные чувства начинались с дружба, а то и ссоры».
7. «Я чувствую вину»
Это неизбежное ощущение всех затянувшихся поисков. Отчаявшись и разочаровавшись, в какой-то момент вы думаете, что все из-за вас. Что это вы какой-то не такой (или какая-то не такая), и поэтому никто вас никогда не полюбит. Чувство вины — это очень и очень больно. Психолог предлагает «отпустить» ситуацию и отказаться от иллюзии контроля. После этого вы удивитесь, как много нового вы откроете и в себе, и в другом человеке, и в любви.
Софи Кадален — психоаналитик, специалист по отношениям в паре, писатель, соавтор книги «Все при ней… и все еще не замужем» (Albin Michel, 2009).