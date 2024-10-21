Психоаналитик объяснил, почему зумеры полюбили религию

Переизобрести религию
СМИ все чаще говорят о росте популярности религии у зумеров — некоторые из них даже обратили внимание на новый тренд, который молодое поколение называет «монастырингом». В него входит посещение церквей и храмов, чтение молитв, общение с другими верующими. Некоторые идут еще дальше — и даже пробуют жить в монастырях, помогая местным общинам и послушникам и занимаясь работой по хозяйству. Все это порой сопровождается «эстетикой православия» — видео и фотографиями с религиозными контентом, который зумеры постят в своих блогах.
Что говорит статистика
Можно ли считать поколение зумеров религиозным — вопрос спорный. Исследования показывают, что молодые люди по всему миру относятся к религии более нейтрально, чем их родители, бабушки и дедушки. ВЦИОМ подтверждает эти данные: согласно опросу за 2024 год, зумеры — самое «неверующее» поколение России.
Таким образом, «эстетика православия» или «монастыринг», какими бы вирусными они ни были в соцсетях, нельзя назвать доказательством популярности религии у поколения Z — скорее, лишь та часть из них, кто искренне считает себя верующими, умеет более «интенсивно» раскрывать свою личность и интересы через соцсети, делая их виральными в интернете и создавая иллюзию массовости.
Мнение психолога
Олег Ли, психоаналитик, клинический психолог.
В нашем обществе блаженные чаще причисляются к пациентам психо-неврологических диспансеров, чем к лику святых. Хорошо, что есть место, где на таких людей могут смотреть иначе.
Как ситуация в мире толкает к религии
Сегодня особенно сложно строить планы. Экзистенциальные психологи призывают жить в настоящем, но замечают, что это настоящее никогда не удается поймать. Мы всегда либо что-то помним как уже прошлое, или что-то предугадываем как грядущее будущее. Настоящее заключено в миг между прошлым и будущем, которое, «и называется жизнь». Без представления о будущем невозможно настоящее, невозможна жизнь.
В тишине монастыря, среди книг и молитв неизбежно вспоминается такое будущее, которое есть у каждого, но в суете оказывается позабыто. Не будущее по ту сторону жизни, но будущее, в котором можно многое успеть без необходимости отчитаться по каждому пункту публичного благополучия. В монастыре время идет иначе и иначе формируются ответы на тревожные вопросы души.
Заменит ли монастыринг психотерапию
Когда-то с душевными проблемами люди шли к священнику. Наши родители собирались на советских кухнях. Сегодня проблемы принято решать с психологом. Встречаться со специалистом — это модно и почти необходимо. Вряд ли это говорит о том, что психология, наконец, нашла универсальное решение. Скорее, общество располагает к решению проблемы с помощью эксперта.
Монастыринг — едва заметное явление, которое сложно назвать трендом. У психологов работы от этого не уменьшится. Но если какой-то части людей переключение в другую реальность принесет облегчение и покой, лично я буду только рад.
Олег Ли, психоаналитик, групповой терапевт, клинический психолог, специалист платформы zigmund.online.