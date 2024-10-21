Психоаналитик объяснил, почему зумеры полюбили религию

СМИ все чаще говорят о росте популярности религии у зумеров — некоторые из них даже обратили внимание на новый тренд, который молодое поколение называет «монастырингом». В него входит посещение церквей и храмов, чтение молитв, общение с другими верующими. Некоторые идут еще дальше — и даже пробуют жить в монастырях, помогая местным общинам и послушникам и занимаясь работой по хозяйству. Все это порой сопровождается «эстетикой православия» — видео и фотографиями с религиозными контентом, который зумеры постят в своих блогах.