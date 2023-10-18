Психиатры заставили людей с синдромом Плюшкина выбросить хлам из дома

Синдром Плюшкина, или патологическое накопительство — психическое расстройство, чаще всего встречающееся у пожилых людей. При этом расстройстве человеку очень трудно расставаться с вещами, даже старыми, сломанными и ненужными.

В результате его жилище превращается в настоящий склад всевозможного хлама, что может отрицательно сказываться на всех аспектах жизни — отношениях, работе, отдыхе и даже безопасности. В некоторых случаях дело заходит так далеко, что в доме или квартире человека с патологическим накопительством царит антисанитария, по жилищу просто невозможно передвигаться, туда проблематично даже войти пожарному, спасателю или врачу из-за громоздящихся везде гор вещей.

Пилотное исследование, проведенное учеными из Стэнфордского университета (США), статья которых опубликована в Journal of Psychiatric Research, показало, что пациентам с синдромом Плюшкина может помочь виртуальная реальность.

В исследовании приняли участие девять пациентов в возрасте старше 55 лет. Их попросили сделать фото и видео самых захламленных комнат своего дома, а также 30 вещей, которые им особенно трудно выбросить. На основании этого материала были созданы объемные виртуальные копии жилищ участников. Они могли передвигаться по своим домам и манипулировать своими вещами с помощью шлемов виртуальной реальности и ручных рычагов управления.

В течение 16 недель участники проходили психотерапию, параллельно «гуляя» по своим виртуальным домам под руководством психиатра. Пациентам помогали лучше разобраться в причинах их навязчивой привязанности к вещам. Кроме того, они виртуально практиковались в избавлении от хлама — отдавали вещи на переработку, на благотворительность, выбрасывали их в мусорные баки, которые затем увозил виртуальный мусоровоз. Участники также выполняли задания — выбросить какую-нибудь настоящую вещь из своего дома.

В итоге у семи участников выраженность симптомов расстройства снизилась в среднем на 25%. У восьми участников также в среднем на 15% упала захламленность дома. Большинство пациентов призналось, что теперь им легче расставаться с вещами.

Как отмечают ученые, виртуальная симуляция позволила пациентам развить организационные навыки, помогла научиться принимать решения, а также снизила уровень стресса при выбрасывании своих накопленных «сокровищ».