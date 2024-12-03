Психиатр рассказала, как спиртное влияет на зимнюю хандру

С наступлением холодного сезона многие из нас сталкиваются с упадком сил и ухудшением настроения. Психиатр Виктория Захарова, поделилась с РИАМО простыми, но действенными способами борьбы с осенней хандрой.
По её словам, алкоголь — не друг в этом вопросе. Напротив, его употребление лишь усилит негативное состояние, добавив к эмоциональной усталости ещё и физиологические последствия. Врач посоветовала обратить внимание на силу природы: травяные отвары из пустырника, мяты, пиона, валерианы, душицы и зверобоя способны мягко успокоить нервы. Правда, перед употреблением рекомендуется обязательно проконсультироваться со специалистом.
Но не только настроение может пострадать из-за алкоголя. Употребление спиртного вредит не только душе, но и телу. Андрей Свинцов, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, внёс предложение ужесточить правила продажи алкоголя — предлагать его исключительно в специализированных магазинах с отдельными входами, полностью ограничив доступ подросткам. По мнению депутата, такие меры помогут снизить популярность алкоголя среди молодёжи, пишет «Российская газета».
Однако проблема алкоголя не ограничивается социальной сферой. Учёные обнаружили неожиданный эффект регулярного употребления спиртного: оно повышает риски развития андрогенетической алопеции (АГА), одной из самых распространённых форм облысения. Исследование показало, что у людей, злоупотребляющих алкоголем, вероятность потерять волосы на 40% выше, чем у тех, кто от него отказался. Об этом сообщает Life.ru.