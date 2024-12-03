Психиатр рассказала, как спиртное влияет на зимнюю хандру

Однако проблема алкоголя не ограничивается социальной сферой. Учёные обнаружили неожиданный эффект регулярного употребления спиртного: оно повышает риски развития андрогенетической алопеции (АГА), одной из самых распространённых форм облысения. Исследование показало, что у людей, злоупотребляющих алкоголем, вероятность потерять волосы на 40% выше, чем у тех, кто от него отказался. Об этом сообщает Life.ru.