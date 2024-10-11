Психиатр рассказала, как распознать тревожно-избегающий тип привязанности

Она уточнила, что данный тип привязанности в целом проявляется в двойственности поведения, когда человек сначала может быть открытым и готовым к эмоциональному контакту, однако после — вести себя холодно и отстраненно. Таких людей также отличает страх близости и низкая самооценка, уточнила психолог. Она посоветовала понаблюдать за партнером в течение первых нескольких недель общения, чтобы распознать этот тип.