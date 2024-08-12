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Психиатр рассказала, как нужно заботиться о родственниках с деменцией

Родным таких пациентов придется многое изменить в квартире.

Источник: Freepik

Психиатр Татьяна Сычова объяснила, какая забота нужна людям с деменцией. Она рассказала об этом в разговоре с NEWS.ru.

По ее словам, родственникам таких пациентов придется переоборудовать квартиру, чтобы обеспечить безопасность — как самих больных, так и окружающих. При этом нужно позаботиться о занятости пациента. Его родственникам придется изменить и свой образ жизни, подчеркнула психиатр.

Татьяна Сычова отметила, что ухаживать за человеком с деменцией могут специально нанятые люди. Степень их вовлеченности должна варьироваться в зависимости от состояния пациента: начиная от посещений на несколько часов и заканчивая постоянным круглосуточным уходом.

Эксперт рассказала, что пациентам с деменцией нужна комплексная медицинская помощь, им требуются специалисты различных профилей. При этом обязательно нужны терапевт или геронтолог, невролог и психиатр. Они должны заниматься коррекцией сопутствующих телесных и психических нарушений, а также замедлением нарастания психических изменений.

Отметим, иногда с деменцией путают состояния, которые никак к ней не относятся.

Айгуль Сабитова