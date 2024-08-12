Психиатр рассказала, как нужно заботиться о родственниках с деменцией

По ее словам, родственникам таких пациентов придется переоборудовать квартиру, чтобы обеспечить безопасность — как самих больных, так и окружающих. При этом нужно позаботиться о занятости пациента. Его родственникам придется изменить и свой образ жизни, подчеркнула психиатр.