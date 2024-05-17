Психиатр рассказал об особенности работать в наушниках с музыкой

«Раньше был стереотип, что нужно работать в тишине. Когда я учился в школе, мне тоже говорили: “Нужно, чтобы было тихо, всё выключено, локти на столе, спина прямо”. Теперь мне по-другому лучше работается, я нашел свой личный механизм, и моя работоспособность выросла», — поделился он.
Врач отметил: представление о том, что сосредоточиться на работе можно только в тишине, устарело. Однако стремление использовать аудиораздражители во время работы может говорить и о неспособности сконцентрироваться в тишине, предупредил он в беседе с радио Sputnik.
«Например, синдром дефицита внимания, когда человеку важно, чтобы что-то постоянно происходило, чтобы внимание постоянно переключалось между разными объектами. Люди с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) также находят для себя какие-то механизмы, адаптирующие их к социальной жизни. Или же у человека высокая тревожность, и он эту тревожность снимает с помощью внешних шумов. Может, его беспокоят какие-то мысли, и ему важна музыка, которая его успокаивает. Почему человек так себя ведет — это всегда очень личное», — объяснил специалист.
18 апреля врач-эксперт Лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская рассказала «Известиям» о влияющих на умственные способности заболеваниях. Она отметила, что нередко умственные способности снижаются после перенесенного инсульта.
9 февраля клинический психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Яушева рассказала «Известиям», почему формируется цифровая зависимость, как она проявляется и как наладить цифровую гигиену. Среди причин, по словам эксперта, могут быть внутренние или внешние конфликты, выгорание, депрессия и другие обстоятельства.