Психиатр рассказал об особенности работать в наушниках с музыкой

«Например, синдром дефицита внимания, когда человеку важно, чтобы что-то постоянно происходило, чтобы внимание постоянно переключалось между разными объектами. Люди с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) также находят для себя какие-то механизмы, адаптирующие их к социальной жизни. Или же у человека высокая тревожность, и он эту тревожность снимает с помощью внешних шумов. Может, его беспокоят какие-то мысли, и ему важна музыка, которая его успокаивает. Почему человек так себя ведет — это всегда очень личное», — объяснил специалист.