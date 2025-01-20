Психиатр рассказал о пользе короткого дневного сна

Психиатр также отметил, что к методам быстрой перезагрузки, которые помогут восстановить силы и улучшить настроение даже при ограниченном свободном времени, можно отнести релаксационные и дыхательные упражнения, физическую активность, прослушивание музыки или чтение, контакт с природой и общение с близкими людьми, теплый душ или ванну.