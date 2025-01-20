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Психиатр рассказал о пользе короткого дневного сна

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Даже короткий дневной сон на 15−20 минут может значительно повысить уровень энергии и улучшить концентрацию внимания, сообщил РИА Новости главный психиатр Москвы, главный врач психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева Георгий Костюк.

Источник: Freepik

«Даже короткий дневной сон продолжительностью 15−20 минут может значительно повысить уровень энергии и улучшить концентрацию внимания. Этот метод помогает быстро восстановиться после напряжённого рабочего дня», — рассказал Костюк.

Психиатр также отметил, что к методам быстрой перезагрузки, которые помогут восстановить силы и улучшить настроение даже при ограниченном свободном времени, можно отнести релаксационные и дыхательные упражнения, физическую активность, прослушивание музыки или чтение, контакт с природой и общение с близкими людьми, теплый душ или ванну.

«Эти методы не требуют много времени, но их регулярное использование может значительно улучшить качество жизни и помочь сохранить ментальное здоровье даже в условиях высокой нагрузки», — добавил врач.