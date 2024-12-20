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Психиатр рассказал, можно ли «зашагать» депрессию

Ученые из университета Кастилии-Ла-Манча утверждают, что, если проходить 10 тысяч шагов ежедневно, то депрессию удастся избежать с шансом 50 на 50. Можно ли на самом деле «зашагать» депрессию, рассказал врач-психиатр Александр Мещеряков.

Елена Рогачева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Unsplash.com

Если человек проходит минимум 6 тысяч шагов в день, то риск депрессии снижается на 9%, при 7 тысячах — уже на 31%. При этом ходить больше 10 тысяч шагов испанские ученые не рекомендуют.

«Если представить всю нервную систему человека — головной мозг, периферическую часть, то за движение отвечает около 70 процентов. Оставшиеся 30 процентов — это мышление, эмоции, речь и все остальное. И если мы двигаемся, то 70 процентов взаимодействуют с тридцатью. То есть фактически вся нервная система “заточена” на движение», — объясняет Александр Мещеряков.

Если мы физически активны, то все высшие нервные функции работают быстрее и лучше. Образуются новые межнейронные связи. Мозг становится более пластичным, а мы — более стрессоустойчивыми, добавляет врач.

К депрессивным расстройствам могут приводить многие факторы: вдовство, сексуальная дисфункция, физическое или сексуальное насилие в детстве, психоэмоциональное напряжение на работе, тучность, нарушение сна.

Что касается факторов защиты от развития депрессивных состояний, то весомым фактором оказался только один — регулярная физическая активность.

При этом самая физиологичная физическая активность — это ходьба. «Таким образом, получается, что от депрессии действительно можно уйти. А еще и от деменции, и от тревожных расстройств. Все “в наших ногах”», — подытожил психиатр.