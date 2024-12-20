Психиатр рассказал, можно ли «зашагать» депрессию

Если человек проходит минимум 6 тысяч шагов в день, то риск депрессии снижается на 9%, при 7 тысячах — уже на 31%. При этом ходить больше 10 тысяч шагов испанские ученые не рекомендуют.
«Если представить всю нервную систему человека — головной мозг, периферическую часть, то за движение отвечает около 70 процентов. Оставшиеся 30 процентов — это мышление, эмоции, речь и все остальное. И если мы двигаемся, то 70 процентов взаимодействуют с тридцатью. То есть фактически вся нервная система “заточена” на движение», — объясняет Александр Мещеряков.
Если мы физически активны, то все высшие нервные функции работают быстрее и лучше. Образуются новые межнейронные связи. Мозг становится более пластичным, а мы — более стрессоустойчивыми, добавляет врач.
К депрессивным расстройствам могут приводить многие факторы: вдовство, сексуальная дисфункция, физическое или сексуальное насилие в детстве, психоэмоциональное напряжение на работе, тучность, нарушение сна.
При этом самая физиологичная физическая активность — это ходьба. «Таким образом, получается, что от депрессии действительно можно уйти. А еще и от деменции, и от тревожных расстройств. Все “в наших ногах”», — подытожил психиатр.