Психиатр рассказал, можно ли «зашагать» депрессию

«Если представить всю нервную систему человека — головной мозг, периферическую часть, то за движение отвечает около 70 процентов. Оставшиеся 30 процентов — это мышление, эмоции, речь и все остальное. И если мы двигаемся, то 70 процентов взаимодействуют с тридцатью. То есть фактически вся нервная система “заточена” на движение», — объясняет Александр Мещеряков.