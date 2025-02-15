Психиатр объяснил, как отличить ипохондриков от настоящих больных

Примерно трети больных нужен не терапевт, а психиатр, потому что они страдают не от физических болезней, а от ипохондрии. Такие пациенты всё время ищут у себя симптомы недугов, изводят родных и врачей, а процесс «лечения» для них становится важнее результата. Об этом рассказал заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии Института нейронаук и нейротехнологий Пироговского Университета Андрей Шмилович.