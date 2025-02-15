Психиатр объяснил, как отличить ипохондриков от настоящих больных

Он подчеркнул в беседе с kp.ru, что приём пациентов нужно в любом случае начинать с полноценного обследования, однако ипохондрики зачастую приходят с огромным количеством справок, которые и так подтверждают отсутствие телесных болезней. Тем не менее, позитивных вердикт не радует, а наоборот, удручает их.
«Надо отметить, что, по данным статистики, приблизительно 20−30% терапевтических больных амбулаторного профиля нуждаются в психиатрической (и / или психотерапевтической), а не в сомато-неврологической помощи», — уверен доктор медицинских наук.
По его словам, ипохондрика можно вычислить по рядку признаков. Например, такие пациенты описывают свои проблемы слишком эмоционально, но нелогично. Их жалобы носят необычный, вычурный характер: они очень стойкие, но не имеют чёткой локализации. А ещё эти пациенты огорчаются от новостей, что они здоровы.
Ранее врач объяснила, как справиться с ипохондриком в семье. Кроме того, психолог назвала отличия «синдрома студента-медика» от ипохондрии.