Психиатр назвала подарки, которые не стоит дарить на 8 Марта

В частности, по ее мнению, стоит воздержаться от подарков, связанных с уходом за внешностью, таких как антивозрастные средства или диетические продукты, так как они могут быть восприняты как повод улучшить свой внешний вид. Личные гигиенические средства, такие как дезодоранты, зубные нити или предметы для ухода за волосами, так как женщина может подумать, что она недостаточно ухожена. А также подарки, которые могут вызвать стресс или беспокойство, например книги по самосовершенствованию.