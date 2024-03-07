Психиатр назвала подарки, которые не стоит дарить на 8 Марта

В частности, по ее мнению, стоит воздержаться от подарков, связанных с уходом за внешностью, таких как антивозрастные средства или диетические продукты, так как они могут быть восприняты как повод улучшить свой внешний вид. Личные гигиенические средства, такие как дезодоранты, зубные нити или предметы для ухода за волосами, так как женщина может подумать, что она недостаточно ухожена. А также подарки, которые могут вызвать стресс или беспокойство, например книги по самосовершенствованию.
«Вместо этого, стоит уделить внимание индивидуальным интересам и предпочтениям человека, которому вы выбираете подарок, и выбрать что-то, что будет радовать и восхищать его в духе праздника», — считает Ирина Крашкина.
Для этого она рекомендовала подумать о пользе подарка.
Вряд ли статуэтка или сувенир станут хорошим подарком, только если женщина не увлекается коллекционированием. Ненавязчиво поинтересуйтесь о пожеланиях, что могло бы пригодиться в учебе, работе, повседневной жизни и быту.
Дарить прекрасные впечатления, как правило, всегда беспроигрышный вариант. В каждом городе есть культурно-развлекательные места, где можно прекрасно провести время: музей, кино, театр, экскурсия, квест, ужин в красивом месте, добавила врач.
«Подарок, сделанный с душой, также не оставит равнодушным женщин. Это может быть совместная поездка по местам, где вы уже ранее бывали вместе или планировали посетить, стихотворение или песня собственного сочинения, красивая шкатулка, фото или видео, сделанное с помощью нейросетей, одного из главных трендов этого года», — подчеркнула Крашкина.
5 марта сообщалось, что, согласно опросу компании «Сервизория», 34% россиянок хотели бы получить на 8 Марта практичный подарок, который можно было бы использовать в повседневной жизни. Еще 21% мечтают о подарке-сюрпризе. Стандартный подарок — цветы, сладости, косметические наборы — и оригинальный подарок, выделяющийся из общей массы, хотело бы получить равное количество респондентов (по 15%). И только 12% участниц опроса сказали, что не хотят никакого подарка.