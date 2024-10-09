Психиатр назвал черты, характерные для людей, которые жертвуют собой ради других

Есть люди, которые как будто живут ради других, бесконечно жертвуя собой, своим временем, силами, потребностями и интересами. При этом они очень мало или практически ничего не получают взамен, и эта односторонняя, неблагодарная, навязчивая забота со стороны выглядит странной и даже токсичной. Но на самом деле такие «сверх-дающие» люди, скорее всего, кое-что все же получают — возможно, это чувство удовлетворения, гордости, довольства собой.
Клинический психолог и психиатр Кристин Адамс на основании своего 40-летнего профессионального опыта выделила несколько личностных особенностей, которые чаще всего встречаются у тех, кто постоянно жертвует собой ради других и которые могут объяснять их поведение.
1. Нелюбовь к чувству зависимости
«Сверхдающие» испытывают сильный внутренний дискомфорт, когда люди хотят ответить им взаимностью и сделать что-то для них в ответ. Им кажется, что такая встречная забота делает их зависимыми от других людей, сигнализирует об их слабости и неполноценности.
2. Низкая самооценка
Жертвуя собой, «сверхдающие» решают собственную внутреннюю задачу, а именно поднимают свою самооценку. Когда отдать всего себя не получается или приходится принять ответную помощь, самооценка снова падает.
3. Обесценивание своих желаний и потребностей
«Сверхдающие» обычно слишком высоко ставят других людей и слишком низко — самих себя.
4. Дискомфорт от признания, похвалы и благодарности
«Сверхдающие» специально ищут отношения, в которых не получают положительной обратной связи, в которых их не хвалят, не благодарят за то, что они делают, или просто игнорируют.
5. Приверженность «мертвым» отношениям
Даже когда отношения подошли к концу и больше не жизнеспособны, «сверхдающие» склонны их поддерживать в течение долгого времени в одностороннем порядке, ничего не требуя взамен.
6. Склонность к депрессии и повышенной тревожности
Внутренняя потребность жертвовать собой часто доходит до стадии перфекционизма. Такой человек все время тревожится, что он делает недостаточно или его действия далеки от идеала. А если, как ему кажется, он делает что-то неидеально, он начинает чувствовать себя неудачником и впадает в депрессию.
Как прекратить быть «сверхдающим»
Осознайте, что слишком много отдавать другим — это то, чему вы научились еще в детстве. Это качество начинает неосознанно, автоматически проявляться в вас, когда вы оказываетесь среди людей, которые, как вам кажется, в чем-то нуждаются.
Вместо того, чтобы спрашивать себя «Что я могу отдать этому человеку, что сделать для него?», спросите себя: «Что будет разумным с моей стороны сделать для этого человека в данной ситуации?», «Что я могу для него сделать без ущерба для себя?».
Научитесь делать паузу, прежде чем отвечать на просьбу человека о помощи. Хороший первоначальный ответ: «Дайте мне подумать о том, о чем вы просите. Я свяжусь с вами по этому поводу».
Обратитесь за профессиональной психотерапевтической помощью. Ваши личностные особенности, заставляющие вас отдавать всего себя людям в ущерб себе, можно скорректировать.