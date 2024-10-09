Психиатр назвал черты, характерные для людей, которые жертвуют собой ради других

Есть люди, которые как будто живут ради других, бесконечно жертвуя собой, своим временем, силами, потребностями и интересами. При этом они очень мало или практически ничего не получают взамен, и эта односторонняя, неблагодарная, навязчивая забота со стороны выглядит странной и даже токсичной. Но на самом деле такие «сверх-дающие» люди, скорее всего, кое-что все же получают — возможно, это чувство удовлетворения, гордости, довольства собой.