Прыгнул в воду — и исчез. Россиянин пропал во время заплыва через Босфор

Те, кто участвует в заплыве через Босфор неоднократно, отмечают, что скорость течения из года в год меняется. В 2025 году условия были значительно сложнее, чем годом ранее. При этом даже в относительно спокойном 2024 году до финиша не добрались около 250 человек. Впрочем, речь идет о тех, кто благополучно добрался до берега — пловцы либо самостоятельно принимали решение об окончании заплыва, либо их дисквалифицировали.