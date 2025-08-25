Прыгнул в воду — и исчез. Россиянин пропал во время заплыва через Босфор

Российский пловец Николай Свечников пропал без вести во время традиционного заплыва через Босфор, проводимого в Турции. Организаторы забили тревогу лишь спустя несколько часов.
Один из почти трех тысяч
По данным Telegram-канала SHOT, Свечников, кандидат в мастера спорта по плаванию и руководитель собственной плавательной школы, прибыл в Турцию для участия в заплыве 23 августа.
24 августа около 9 утра он стал одним из 2800 пловцов, которые стартовали на дистанции, составляющей около 6,5 км. Старт происходит с находящихся в Босфоре кораблей, с которых пловцы прыгают в воду.
По предварительным данным, 30-летний Свечников был в числе первых стартовавших. С ним также были трое учеников его плавательной школы, которые успешно финишировали. А Свечникова потеряли из виду примерно через 500−600 метров после старта.
Популярный, но не самый простой маршрут
По утверждению близких пловца, организаторы по истечении контрольного времени заплыва не обратили внимания, что один из участников не финишировал. Тревогу забили родственники и друзья, когда стало ясно, что Свечников спустя несколько часов после окончания мероприятия так и не появился в отеле и не забрал свои вещи из камеры хранения.
Межконтинентальный заплыв через Босфор с 1989 года организуется Олимпийским комитетом Турции. В нынешнем году он проводился в 37-й раз. Если в самых первых заплывах принимало участие несколько десятков человек, то теперь мероприятие пользуется огромным спросом, а получить место в списке стартующих не так-то просто.
Хотя дистанция — не самая простая. 6,5 км из азиатской части Стамбула в европейскую пловцы преодолевают в направлении преобладающего поверхностного течения Босфора. Организаторы рекомендуют держаться посередине пролива, чтобы не попасть в обратные течения у берега.
Согласно правилам, те, кого уносит ниже Босфорского моста, снимаются с дистанции и подбираются спасателями.
Однако в 2025 году, по свидетельству участников, со шлюпками спасателей на дистанции возникли трудности — пловцы утверждают, что не видели их рядом.
Лимит времени
Те, кто участвует в заплыве через Босфор неоднократно, отмечают, что скорость течения из года в год меняется. В 2025 году условия были значительно сложнее, чем годом ранее. При этом даже в относительно спокойном 2024 году до финиша не добрались около 250 человек. Впрочем, речь идет о тех, кто благополучно добрался до берега — пловцы либо самостоятельно принимали решение об окончании заплыва, либо их дисквалифицировали.
При этом зачастую участники игнорируют предложения спасателей о помощи, намереваясь добраться до финиша во что бы то ни стало.
Босфор — судоходная артерия мирового значения, и на время заплыва проход кораблей закрывают на два часа. Тех, кто не уложился в отведенный лимит, спасатели забирают из воды вне зависимости от желания самих пловцов.
Русских очень много
Заплыв через Босфор пользуется необычайной популярностью в России. Когда открывается регистрация, на места, стоимость одного из которых составляет свыше 500 долларов, начинается самая настоящая охота. В 2025 году на старт вышли около 450 россиян — это самое большое представительство одной страны, не считая, разумеется, самой Турции.
Несмотря на то, что заплыв через Босфор считается одним из лучших мероприятий подобного рода на открытой воде, 100-процентной гарантии безопасности никто дать не может.
Во время заплыва 2023 года едва не утопили телеведущую
Ведущая телеканала «Матч ТВ» Олеся Серегина, участвовавшая в заплыве через Босфор в 2023 году, рассказывала, что едва не погибла, когда запаниковавший рядом участник стал хвататься за нее. Пловец буквально утащил Олесю под воду, и справиться с ситуацией ей удалось только благодаря отличной спортивной подготовке. В итоге трагедии удалось избежать, уцелели оба.
Порой участников заплывов на открытой воде подводит сердце. Так случилось в июле 2025 года во время заплыва X-WATERS Volga в Нижнем Новгороде. Москвич Дмитрий Ионов плохо себя почувствовал на 3-километровой дистанции, запросил помощи спасателей и был эвакуирован на берег. Однако медики оказались бессильны — мужчина скончался.