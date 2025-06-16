Прямое столкновение Израиля и Ирана: что известно к этому часу

В ночь на 13 июня 2025 года Израиль осуществил упреждающий удар по Ирану, что привело к значительному обострению обстановки в регионе. Как заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, операция направлена на «нанесение ущерба ядерной инфраструктуре Ирана, заводам по производству баллистических ракет и военному потенциалу Ирана». Иран ответил на это масштабными ракетными ударами по израильским городам и применением беспилотников. Рассказываем о развитии ситуации к этому часу.