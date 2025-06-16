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Прямое столкновение Израиля и Ирана: что известно к этому часу

В ночь на 13 июня 2025 года Израиль осуществил упреждающий удар по Ирану, что привело к значительному обострению обстановки в регионе. Как заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, операция направлена на «нанесение ущерба ядерной инфраструктуре Ирана, заводам по производству баллистических ракет и военному потенциалу Ирана». Иран ответил на это масштабными ракетными ударами по израильским городам и применением беспилотников. Рассказываем о развитии ситуации к этому часу.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2024

Последствия обстрелов

После ракетной атаки Ирана в нескольких районах Израиля зафиксированы падения боеприпасов. По данным израильских властей, погибли 5 человек, 287 получили ранения, из них 1 находится в тяжелом состоянии, еще 14 — в состоянии средней степени тяжести.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о применении инновационных методов, которые нарушили работу систем ПВО Израиля. «В ходе новой волны ракетных ударов, применяя новые методы, мы нарушили работу вражеских систем ПВО, и они стали атаковать друг друга», — говорится в официальном сообщении.

Эскалация конфликта

Израильские военные сообщили о нанесении ударов по командным центрам подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В этих центрах, по утверждению израильской армии, готовились теракты.

Посольство США в Тель-Авиве получило незначительные повреждения в результате иранского удара, однако никто из сотрудников дипмиссии не пострадал. На фоне произошедшего посольство и консульство США в Израиле приостановили свою работу.

Переговоры

Иран отказался от переговоров о прекращении огня с Израилем, пока израильские войска ведут обстрел иранской территории. Об этом, как выяснил Reuters, Тегеран уведомил Катар и Оман, выступающих посредниками в урегулировании конфликта.

«Иранцы проинформировали катарских и оманских посредников, что они начнут серьезные переговоры только после того, как Иран завершит ответ на израильские превентивные удары», — рассказал источник агентства. При этом подчеркивается, что Иран «ясно дал понять, что не будет вести переговоры, пока подвергается атаке».

15 июня произошли значительные события в рамках обострения конфликта между Израилем и Ираном. Вот краткий обзор:

Иран нанес ракетные удары по нескольким городам на севере и центральной части Израиля, включая Хайфу, Бат-Ям и Реховот. В результате атак погибла 60-летняя женщина в Бат-Яме, 53 человека получили ранения. Также произошел взрыв в Хайфе, где повреждены здания.

Израильские власти заявили, что в атаках участвовали хуситы, что может указывать на расширение конфликта.

Израильские ВВС нанесли удары по объектам в Иране, включая склады, инфраструктуру запуска ракет, завод электроники в Ширазе и объект, связанный с Минобороны Ирана в Исфахане. Было задействовано около 50 истребителей, атаковано более 80 целей.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ситуацию «экзистенциальной борьбой с жестоким врагом».

Минздрав Ирана сообщил о 128 погибших, включая женщин и детей, и около 900 раненых. Также погибли 8 командиров иранских военно-космических сил. В Тегеране дрон атаковал здание полиции, ранив несколько человек. Иран заявил о задержании двух агентов «Моссада».

Президент Дональд Трамп пригрозил Ирану жесткими ответными мерами в случае атаки на США. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи выразил готовность заключить соглашение, гарантирующее отсутствие ядерного оружия.