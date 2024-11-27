Пряди с проседью. Трихолог развеяла 7 мифов о седине

Хотя с сединой рано или поздно сталкивается, наверное, каждый человек, вокруг этого явления сложилось множество мифов, которые часто вызывают лишнюю тревогу и непонимание. Трихолог, кандидат медицинских наук, директор клиники Анастасия Курская разобрала для aif.ru наиболее распространенные заблуждения и факты о появлении седых волос.
Заблуждение № 1: седина — признак старости
Хотя появление первой седины часто связывают с определенным возрастом, это утверждение условно. Во-первых, большую роль играет генетика. Количество меланоцитов (клеток, вырабатывающих меланин — тот самый пигмент, который и определяет цвет волос) — наследуется от родителей. А именно это часто и определяет скорость появления седины. Также к преждевременному поседению могут привести дефицит витаминов группы В, минералов (цинк, железо), хронические заболевания (например, аутоиммунные патологии).
Заблуждение № 2: из-за стресса можно поседеть чуть ли не за одну ночь
Подобные истории мы нередко видим в мелодрамах, когда главный герой из-за трагического события в своей жизни утром просыпается с абсолютно седой головой. Да, несомненно, стресс негативно влияет на организм в целом. Выброс кортизола и адреналина может нарушить функционирование меланоцитов, ухудшая пигментацию.
Однако утверждение, что стресс способен вызвать мгновенное поседение, — преувеличение. Стресс, скорее, ускоряет уже начавшийся процесс поседения, а не является его причиной. Это похоже на метафору о последствиях детских шалостей, которые «серебрят» волосы родителей, — не прямая причинно-следственная связь, но намек на накопительный эффект.
Заблуждение № 3: курильщики седеют раньше
А вот в этом утверждении есть доля правды. Курение — фактор риска для многих заболеваний, включая проблемы со здоровьем волос. Никотин нарушает кровообращение, лишая волосяные фолликулы необходимого питания и кислорода. Это может привести к ускорению поседения и другим проблемам с волосами. Негативное влияние курения подтверждается многочисленными исследованиями.
Заблуждение № 4: окрашивание ускоряет поседение
Это миф. Процесс окрашивания не влияет на выработку меланина. Однако агрессивные краски могут повредить структуру волос, сделав их более ломкими и тусклыми. Седые волосы и без того часто более тонкие, поэтому некачественное окрашивание может усугубить ситуацию.
Заблуждение № 5: седину можно остановить
Полностью остановить естественный процесс поседения невозможно. Однако если причиной появления седых волос были дефицит витаминов или наличие сопутствующих заболеваний, то правильное лечение может замедлить его прогрессирование.
Заблуждение № 6: седые волосы трудно укладывать
Седые волосы действительно имеют более плотную структуру, что может усложнять укладку. Однако использование специальных средств для ухода и укладки поможет сгладить эту проблему.
Заблуждение № 7: седина — признак недостатка витамина D
Хотя дефицит витамина D может негативно повлиять на общее состояние организма, нет прямой связи между его недостатком и появлением седины.