Пряди с проседью. Трихолог развеяла 7 мифов о седине

Хотя появление первой седины часто связывают с определенным возрастом, это утверждение условно. Во-первых, большую роль играет генетика. Количество меланоцитов (клеток, вырабатывающих меланин — тот самый пигмент, который и определяет цвет волос) — наследуется от родителей. А именно это часто и определяет скорость появления седины. Также к преждевременному поседению могут привести дефицит витаминов группы В, минералов (цинк, железо), хронические заболевания (например, аутоиммунные патологии).