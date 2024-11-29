Прозрачное производство: экскурсии по молочным фермам и заводам «ЭкоНива»

Когда устаешь от городской суеты и быстрого темпа жизни, стоит выбраться на ферму, чтобы познакомиться с телятами, вдоволь напиться свежего молока, а заодно узнать что-то новое о продуктах, которые мы ежедневно употребляем в пищу.
Редакция ВФокусе Mail посетила молочную ферму и сыродельный завод компании «ЭкоНива» в Воронежской области, увидела процесс производства натуральной продукции и узнала множество интересных фактов. Делимся впечатлениями и рассказываем, как стать участником экскурсионной программы с дегустацией в различных регионах России.
История компании длиною в 30 лет
Компания Штефана Дюрра «ЭкоНива» появилась в 1994 году. Ее деятельность началась с выращивания и экспорта в европейские страны органической гречихи и травянистого растения просо.
Вплоть до 2013 года, когда компания создала свой первый молочный бренд «Академия Молочных Наук», она специализировалась на животноводстве, семеноводстве, растениеводстве и продаже сельскохозяйственной техники. Благодаря этому компания сегодня полностью контролирует все процессы производства — от поля до прилавка.
В 2018 году появился бренд молочной продукции «ЭкоНива», а в 2021 году запустили сыродельный завод и объявили о старте продаж премиального твердого сыра Dürr, не имеющего аналогов в России.
За 30-летнюю историю существования компания получила множество наград, доказав на деле, что натуральная молочная продукция может быть очень вкусной.
Не только Воронежская область: где еще проводят экскурсии
Экскурсионный проект зародился в 2013 году в Воронежской области. По мере развития компании и расширения производства увеличилось и количество объектов, открытых для посещения на экскурсии.
Сегодня каждый желающий может увидеть, где рождается молоко благодаря экскурсионному проекту «ЭкоНива» в Московской, Калужской, Воронежской, Новосибирской областях, а также в Республике Татарстан. А еще узнать о секретах производства сыров на заводе в Воронежской области, и остальных молочных продуктов — в Калужской.
Вкусили сыр и молоко: делимся впечатлениями редакции от экскурсий
Редакция ВФокусе Mail отправилась в Воронежскую область, чтобы познакомиться с производством на молочной ферме и сыродельном заводе.
На ферме покормили телят из бутылочки, познакомились со взрослыми коровами, увидели современную доильную установку «Карусель» и попробовали на дегустации всю продукцию компании. Особенно оценили вкус насыщенного цельного молока и сладкого, но при этом очень нежного снежка.
На заводе познакомились с историей сыроделия, увидели, как производят твердые и полутвердые сыры, удивились масштабам сырных хранилищ и побывали на дегустации фирменной продукции.
На экскурсии по сыродельному заводу есть кулинарный мастер-класс. На нем можно погрузиться в процесс изготовления необычных блюд из сыра, вроде сырных конфет, которые гости смогут попробовать и взять с собой в качестве сувенира.
Раскрываем секреты: топ-5 интересных фактов о сыре
Посетив производства компании, редакция не только познакомилась с буренками и попробовала молочные продукты, но и погрузилась в производство сыра и молока. Делимся самыми интересными фактами:
- Первое упоминание о сыре появилось в 5500 г. до н.э., а первое одомашнивание коров произошло 10 тысяч лет назад.
- До того, как сыр «застынет», он имеет мягкую и пластичную консистенцию. Чтобы он приобрел форму круга или бруска, его кладут под пресс.
- Перед тем, как отправить сыр на выдержку, его просаливают в специальном рассоле. Считается, что чем старше рассол, тем лучше получится сыр.
- На сыродельном заводе «ЭкоНивы» премиальные твердые сыры Dürr выдерживаются на досках свежесрубленной ангарской сосны, что способствует сохранению его уникального вкуса.
- Существует поверье, если корова лизнет за руку — можно загадать желание, которое непременно сбудется.
Почему стоит посетить фермы и заводы «ЭкоНивы»
Экскурсионный проект «ЭкоНива» — отличная возможность выбраться всей семьей, чтобы провести время на природе и погрузиться в процессы производства молока и продуктов на его основе.
На фермах каждый найдет дело по душе: дети смогут покормить телят из бутылочки и поучаствовать в мастер-классе по росписи деревянной коровки, а взрослые узнают, почему натуральные молочные продукты всегда должны быть на их столе. На заводе гостей вне зависимости от возраста, безусловно, поразят камеры созревания твердых сыров, а процесс дегустации оставит яркие гастрономические впечатления.
Как стать участником экскурсии
Посетить фермы и заводы можно самостоятельно или организованной группой: экскурсии проходят ежедневно, с временем их начала можно ознакомиться на официальном сайте. Обязательна предварительная запись на экскурсию по телефону:
Если желание посетить молочную ферму «ЭкоНива» окажется спонтанным, стоит заехать на экспресс-экскурсию на ЖК «Добрино» в Воронежской области, чтобы сменить обстановку и провести время с пользой. Такие экскурсии проходят ежедневно каждые 30 минут с 9:00 до 16:30 и длятся около получаса.