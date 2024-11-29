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Прозрачное производство: экскурсии по молочным фермам и заводам «ЭкоНива»

Рассказываем про экскурсии по молочной ферме и сыродельному заводу, которые может посетить каждый.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Когда устаешь от городской суеты и быстрого темпа жизни, стоит выбраться на ферму, чтобы познакомиться с телятами, вдоволь напиться свежего молока, а заодно узнать что-то новое о продуктах, которые мы ежедневно употребляем в пищу.

Редакция ВФокусе Mail посетила молочную ферму и сыродельный завод компании «ЭкоНива» в Воронежской области, увидела процесс производства натуральной продукции и узнала множество интересных фактов. Делимся впечатлениями и рассказываем, как стать участником экскурсионной программы с дегустацией в различных регионах России.

История компании длиною в 30 лет

Компания Штефана Дюрра «ЭкоНива» появилась в 1994 году. Ее деятельность началась с выращивания и экспорта в европейские страны органической гречихи и травянистого растения просо.

Вплоть до 2013 года, когда компания создала свой первый молочный бренд «Академия Молочных Наук», она специализировалась на животноводстве, семеноводстве, растениеводстве и продаже сельскохозяйственной техники. Благодаря этому компания сегодня полностью контролирует все процессы производства — от поля до прилавка.

В 2018 году появился бренд молочной продукции «ЭкоНива», а в 2021 году запустили сыродельный завод и объявили о старте продаж премиального твердого сыра Dürr, не имеющего аналогов в России.

В 2022 году сыр Dürr 6-месячной выдержки в рамках конкурса Superior Taste Award получил наивысшую оценку Международного института вкуса (International Taste Institute) в Брюсселе (Бельгия) — три звезды из трех возможных, набрав 93,4 балла из 100.

За 30-летнюю историю существования компания получила множество наград, доказав на деле, что натуральная молочная продукция может быть очень вкусной.

Не только Воронежская область: где еще проводят экскурсии

Экскурсионный проект зародился в 2013 году в Воронежской области. По мере развития компании и расширения производства увеличилось и количество объектов, открытых для посещения на экскурсии.

Сегодня каждый желающий может увидеть, где рождается молоко благодаря экскурсионному проекту «ЭкоНива» в Московской, Калужской, Воронежской, Новосибирской областях, а также в Республике Татарстан. А еще узнать о секретах производства сыров на заводе в Воронежской области, и остальных молочных продуктов — в Калужской.

Вкусили сыр и молоко: делимся впечатлениями редакции от экскурсий

Редакция ВФокусе Mail отправилась в Воронежскую область, чтобы познакомиться с производством на молочной ферме и сыродельном заводе.

На ферме покормили телят из бутылочки, познакомились со взрослыми коровами, увидели современную доильную установку «Карусель» и попробовали на дегустации всю продукцию компании. Особенно оценили вкус насыщенного цельного молока и сладкого, но при этом очень нежного снежка.

На заводе познакомились с историей сыроделия, увидели, как производят твердые и полутвердые сыры, удивились масштабам сырных хранилищ и побывали на дегустации фирменной продукции.

На экскурсии по сыродельному заводу есть кулинарный мастер-класс. На нем можно погрузиться в процесс изготовления необычных блюд из сыра, вроде сырных конфет, которые гости смогут попробовать и взять с собой в качестве сувенира.

Раскрываем секреты: топ-5 интересных фактов о сыре

Посетив производства компании, редакция не только познакомилась с буренками и попробовала молочные продукты, но и погрузилась в производство сыра и молока. Делимся самыми интересными фактами:

  • Первое упоминание о сыре появилось в 5500 г. до н.э., а первое одомашнивание коров произошло 10 тысяч лет назад.
  • До того, как сыр «застынет», он имеет мягкую и пластичную консистенцию. Чтобы он приобрел форму круга или бруска, его кладут под пресс.
  • Перед тем, как отправить сыр на выдержку, его просаливают в специальном рассоле. Считается, что чем старше рассол, тем лучше получится сыр.
  • На сыродельном заводе «ЭкоНивы» премиальные твердые сыры Dürr выдерживаются на досках свежесрубленной ангарской сосны, что способствует сохранению его уникального вкуса.
  • Существует поверье, если корова лизнет за руку — можно загадать желание, которое непременно сбудется.

Почему стоит посетить фермы и заводы «ЭкоНивы»

Экскурсионный проект «ЭкоНива» — отличная возможность выбраться всей семьей, чтобы провести время на природе и погрузиться в процессы производства молока и продуктов на его основе.

На фермах каждый найдет дело по душе: дети смогут покормить телят из бутылочки и поучаствовать в мастер-классе по росписи деревянной коровки, а взрослые узнают, почему натуральные молочные продукты всегда должны быть на их столе. На заводе гостей вне зависимости от возраста, безусловно, поразят камеры созревания твердых сыров, а процесс дегустации оставит яркие гастрономические впечатления.

Как стать участником экскурсии

Посетить фермы и заводы можно самостоятельно или организованной группой: экскурсии проходят ежедневно, с временем их начала можно ознакомиться на официальном сайте. Обязательна предварительная запись на экскурсию по телефону: 8 (800) 550−57−00 (доб. 4).

Если желание посетить молочную ферму «ЭкоНива» окажется спонтанным, стоит заехать на экспресс-экскурсию на ЖК «Добрино» в Воронежской области, чтобы сменить обстановку и провести время с пользой. Такие экскурсии проходят ежедневно каждые 30 минут с 9:00 до 16:30 и длятся около получаса.