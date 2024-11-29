Прозрачное производство: экскурсии по молочным фермам и заводам «ЭкоНива»

Сегодня каждый желающий может увидеть, где рождается молоко благодаря экскурсионному проекту «ЭкоНива» в Московской, Калужской, Воронежской, Новосибирской областях, а также в Республике Татарстан. А еще узнать о секретах производства сыров на заводе в Воронежской области, и остальных молочных продуктов — в Калужской.