Прозоров: Зеленский лично замешан в коррупционном скандале на Украине

«Не может быть, чтобы схемы со стратегическими отраслями экономики, той же энергетикой, не были известны первому лицу. Конечно, я уверен, что он лично не отдавал никаких команд. Но даже судя по его приобретениям за рубежом, его вложениям и в недвижимость, и в землю, мы можем вести речь о том, что Зеленский — миллиардер сейчас. Деньги заработать честным путем на Украине — это просто нереально», — сказал он.
10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о проведении масштабной операции под названием «Мидас» по раскрытию крупной коррупционной схемы в сфере энергетики. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. Он выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле. Обвинения по делу также были предъявлены бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. 17 ноября появилась информация о том, что в скандале может также фигурировать глава офиса Зеленского Андрей Ермак.
Раскрытие коррупции в ближайшем окружении Зеленского спровоцировало глубокий кризис в Верховной раде. Партии «Европейская солидарность» и «Голос» потребовали от Зеленского уволить Ермака, отправить в отставку правительство и сформировать новую коалицию в парламенте с участием не только пропрезидентской партии «Слуга народа». Позже к требованиям присоединилась партия экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Кроме того, поступает все больше сообщений о расколе внутри правящей партии «Слуга народа», где ряд депутатов также заговорили о необходимости отправить Ермака в отставку.