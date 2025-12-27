Прозоров: НАБУ усилит расследования на Украине, если Зеленский «взбрыкнет»

«Когда нужно было надавить на Зеленского, американская сторона пустила в ход папочки, которые собрали в НАБУ. [Чем закончится нынешнее расследование], зависит не от процессуальных действий, не от уровня доказательств, которые есть в этих папочках. Это зависит от того, примет ли Зеленский требования, которые выдвигает ему американская сторона во внешнеполитической деятельности. То есть если он их примет, то ничем не закончится. Дело спустят на тормозах. Если он откажется принимать, сбрыкнет против американской стороны, тогда расследование будет усиливаться», — сказал он.