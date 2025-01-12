Прожуй свой стресс: Life.ru узнал у психолога о необычном эффекте жевательной резинки

Этот вывод продолжил находить научное подтверждение и дальше. Добровольцы из Кардиффского университета в 2012 году в течение двух недель жевали жвачку в стрессовых ситуациях, а затем полностью отказались от неё на аналогичный период. Участники отметили, что жевательная резинка снижала стресс и тревожность, повышала работоспособность и снижала утомляемость.