Прожорливый чайник. Эксперт рассказал, когда стоит менять проводку в доме

«На износ влияет и толщина проводки, и материал изготовления, и нагрузка на нее, то есть мощность постоянно включенных приборов, и даже качество розеток. От длительного использования под большими нагрузками она, в прямом смысле, просто начинает разваливаться: медь окисляется, покрывается “зеленью” или белеет и на ней появляются черные крапинки. А алюминий со временем начинает гнить, и делает это намного быстрее меди», — пояснил Круглов. «“Кушают” не так много, как об этом принято думать в народе», — объяснил Юрий Круглов.