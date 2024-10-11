Прожорливый чайник. Эксперт рассказал, когда стоит менять проводку в доме

Самые прожорливые приборы
Несмотря на то, что проводка замуровывается в стены, будто готова служить вечно, это не так, рассказал aif.ru инженер и специалист по электронике Юрий Круглов. Но и точный срок службы проводки предсказать невозможно.
«На износ влияет и толщина проводки, и материал изготовления, и нагрузка на нее, то есть мощность постоянно включенных приборов, и даже качество розеток. От длительного использования под большими нагрузками она, в прямом смысле, просто начинает разваливаться: медь окисляется, покрывается “зеленью” или белеет и на ней появляются черные крапинки. А алюминий со временем начинает гнить, и делает это намного быстрее меди», — пояснил Круглов. «“Кушают” не так много, как об этом принято думать в народе», — объяснил Юрий Круглов.
Эксперт отметил, что многие знают об этом и стараются снизить нагрузку на сеть, чтобы и проводку поберечь, и за электричество меньше платить. Однако в народе существуют мифы и не вполне адекватные представления о том, какие электроприборы самые прожорливые.
Больше всего электроэнергии потребляют любые нагреватели — чайники, кофеварки, плиты, духовки, микроволновки, утюги и другие. А холодильники, зарядки, телефоны, современные лампочки, и, вопреки расхожему мнению, компьютеры и ноутбуки.
Заискрило — вызывай
По словам Юрия, заметить, что с проводкой что-то не в порядке можно невооруженным глазом и без специального образования. А вот проверять ее и тем более заменять самостоятельно нельзя.
«Проверять проводку надо, если при подключении какого-либо инструмента розетка начинает искрить, появляется дым, или выбивает автоматы и пробки. В таком случае нужно вызвать электриков из управляющей компании. Специалисты посмотрят и уже скажут, насколько все плохо и надо ли ее менять», — рассказал инженер.
Если менять все же придется, Круглов посоветовал использовать медную проводку, а не алюминиевую. Она, конечно, дороже, но зато дольше служит и меньше нагревается.
Эксперт посоветовал избавиться от алюминиевой проводки при первой возможности.
«Это может влететь в копеечку, но хотя бы силовую проводку, если она алюминиевая, менять однозначно надо. Световую можно оставить алюминиевой, но в таком случае обязательно надо использовать энергосберегающие или светодиодные лампы», — посоветовал эксперт.
При этом Юрий заметил, что выбор конкретной проводки может быть непрост, и лучше советоваться со специалистами в месте заказа. Но для общего понимания инженер дал два совета: лучше выбирать медную, и чем толще, в разумных пределах, тем лучше.