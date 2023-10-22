Проявление чувств: почему на современных фото люди моложе своих предков

В последнее время в соцсетях набирают популярность паблики, в которых пользователи выкладывают фотографии своих родителей, а также бабушек и дедушек. Ностальгические комментарии пользователей перемежаются с рассуждениями о том, что в прошлом веке люди выглядели гораздо старше своих сверстников в нынешнем. Почему наши современники кажутся моложе, всегда ли такое возможно и как удержать юность не только на фотографии — в материале «Известий».

Среда заела

Пользователи интернета сходятся в том, что люди середины ХХ столетия выглядели старше из-за жизненных трудностей и физической усталости — всё это непроизвольно сквозит во взгляде. Старшему поколению довелось многое пережить, что и сказалось на портретах.

Люди в середине прошлого века, конечно же, выглядели намного старше — это, прежде всего, след Великой Отечественной войны. Наши бабушки и дедушки с юного возраста брали на себя большую ответственность, много трудились, полностью отдавая себя работе и семье. Возможно, поэтому они и не гнались за вечной молодостью. Анна Гусева практикующий психолог, старший преподаватель кафедры психологии университета «Синергия»

Она напоминает, что вредные привычки (сигареты и алкоголь) тоже делали свое дело — о здоровом образе жизни массово стали задумываться совсем недавно. Улучшилось качество медицины, уходит в прошлое тяжелый физический труд, женщины начали позже и меньше рожать, у большинства россиянок наладился быт.

— Раньше женщины занимались хозяйством независимо от того, удавалось ли им как следует выспаться. Теперь многие экономят время с помощью бытовой техники, пользуются услугами клининговой службы, посещают салоны красоты и тренажерные залы. Это помогает выглядеть ухоженными, — продолжает эксперт.

Вопреки расхожему мнению, черно-белый формат нисколько не старит, поэтому дело вовсе не в нем, считает фотограф Елена Чашникова. Наоборот, когда изображение переводится в ЧБ, всё лишнее уходит на второй план, а остается главное — человек.

— Когда есть цвет, то глаза порой разбегаются. Вы видите сначала яркие акценты, а потом уже главного героя. А на черно-белых фотографиях человек словно проявляется, подчеркиваются его достоинства. Главным становится не цвет, а эмоции, движение, настроение, — говорит Чашникова.

С точки зрения фотографа, социальный фактор действительно играет большую роль в том, какое лицо смотрит на нас с портрета. Наши бабушки в 40—50 лет действительно были бабушками: имели взрослых детей и приглядывали за внуками. Сейчас в этом возрасте женщины начинают жить для себя.

— Если мы посмотрим на фотографию 40-летней современницы и сравним с фото ее ровесницы, скажем, из 70—80-х, то действительно увидим большую разницу. Я уже не говорю о XVIII—XIX вв. еках, когда для многих этот возраст был предельным. Условия жизни поменялись: современная женщина не стирает руками, меньше стоит у плиты, уделяет время физическому здоровью, занимается спортом, — рассуждает Елена Чашникова.

Молодость ума

Член-корреспондент РАН, профессор, главный внештатный специалист-гериатр Минздрава России Ольга Ткачева подтверждает: люди стали выглядеть моложе благодаря развитию технического прогресса, здоровым привычкам и комфортным условиям жизни. Благодаря таким факторам некоторые процессы старения замедляются, и результат, что называется, налицо. При этом комфорт играет далеко не самую главную роль в продлении молодости. Для того, чтобы в этом разобраться, нужно уяснить само понятие «старость».

— Одним из аспектов старения является угасание жизненных функций, то есть снижение физической, социальной и когнитивной активности. Но динамичный ритм жизни, обилие информации и новые технологии держат людей в тонусе. Наши современники поглощают и анализируют разнообразную информацию, легки на подъем и охотно расширяют круг общения. Всё это способствует тому, что мыслительные способности сохраняются дольше, да и физическое старение идет намного медленнее, — говорит Ольга Ткачева.

Благодаря такой активности люди и стали выглядеть лучше. Не случайно интенсивной мозговой деятельности придается большое значение. Среди мыслителей и ученых во все времена было много долгожителей — подтянутых и моложавых. Также принято считать, что актрисы служат эталоном вечной молодости. И дело не только в необходимости поддерживать себя в форме: звездам приходится заучивать огромные куски текста и проживать на сцене бурю эмоций, что также оберегает от преждевременного старения. Не всем дано служить в театре или делать научные открытия. Но каждому по силам получать новые навыки и знания, испытывать разнообразные эмоции благодаря путешествиям и культурным мероприятиям, подчеркивает эксперт.

— Мозг активно развивается, пока учится чему-то новому. И я бы даже не назвала отметки, когда он прекратит это развитие. С точки зрения геронтологии, человек всю жизнь должен тренировать мозг и тело — только так можно замедлить процессы старения, — рассуждает Ольга Ткачева.

Речь даже не о смене учебных заведений — современным людям волей-неволей приходится получать новые знания, поскольку стремительно обновляются технологии, появляются новые правила жизни, а мир открыт для свежих впечатлений.

Между тем Ольга Ткачева отмечает, что во всем мире растет количество людей с нарушениями памяти и другими когнитивными проблемами. Но это не потому, что люди глупеют.

— Мы чаще наблюдаем те болезни, которых раньше практически не встречали, поскольку редкий человек доживал до возраста 80, 90,100 лет. Сейчас таких людей гораздо больше. Но зато мы уже начинаем видеть, какие сценарии там, за горизонтом 80 лет. И делаем выводы, как противостоять возрастным болезням, — продолжает Ольга Ткачева.

Например, чтобы не сдаваться в плен старости и немощи, надо в любом возрасте ежедневно гулять по 40 минут быстрым шагом. Важно также не менее двух раз в неделю посещать спортзал или бассейн, а в качестве альтернативы — ездить на велосипеде, играть в теннис, словом, делать всё, что интересно.

— Не зря говорят, что ежедневно надо проходить 10 тыс. шагов. Недавно в результате медицинских исследований было установлено, что такие прогулки действительно продлевают жизнь, — говорит эксперт.

Чтобы ум был острым, гериатр рекомендует поменьше смотреть телевизор — мыльные оперы не помогают развивать когнитивные функции. Надо читать, запоминать стихи, решать судоку, слушать лекции, учить иностранные языки, даже играть на музыкальных инструментах.

— И не думайте, что в 60 лет поздно браться за новое дело. Представьте себе: ожидаемая продолжительность жизни у женщин после этого возраста — в среднем 20—30 лет. Так почему бы не поучиться в этом возрасте? — рассуждает Ольга Ткачева.

Важно делать ставку и на социальную активность. По мнению гериатра, когда человек уходит на пенсию, ему надо иметь пять социумов — групп по интересам.

— Никогда не думайте, что общение — это просто трата времени, болтовня за чаем. Это процесс профилактики старения — так к этому надо относиться, — подсказывает эксперт.

Хорошо выглядеть не только на фотографиях человеку помогает и здоровый образ жизни. Доказано, что курение, избыточный вес, гипертония, высокий уровень холестерина и глюкозы в крови, неправильное питание отражаются на внешности и на количестве лет.

— Сходите в поликлинику на профосмотр — в нашей стране это бесплатно. В диспансеризацию включены показатели, которые могут предупредить и рано выявить болезни. Это научно обоснованно и не надо пренебрегать такой возможностью, — советует Ольга Ткачева.

По мнению гериатра, мозг можно уподобить дирижеру, которому повинуется «оркестр» органов и систем. Эксперт также сравнивает главный орган с мышцами. Если спортсмены не тренируются, то бицепсы и трицепсы теряют свой тонус. Мозг также можно воспринимать как большую мышцу, требующую постоянной тренировки.

— Глобализация позволяет увидеть весь мир, разных людей, перенять их привычки. А чем человек больше знает, чем шире у него круг общения, чем больше у него возможностей, тем больше он открыт для всего нового, тем медленнее стареет, — говорит Ольга Ткачева.

Читаем по лицу

По мнению психолога, в лицах наших бабушек было больше естественной красоты и искренности, которой не хватает некоторым нашим современникам. Между тем эти качества придают особое очарование.

— Большую роль играет физиогномика: после 40 лет на лице проявляются основные черты характера. Улыбчивый человек обзаводится морщинками-лучиками. У злого губы становятся узкими, их уголки опускаются вниз, и это тоже старит, — комментирует Анна Гусева.

Целый раздел медицины — психосоматика — изучает, как наши эмоции, стрессы и другие моменты отражаются на функционировании органов и систем. По лицу человека действительно можно прочитать, какие невзгоды ему довелось испытать на жизненном пути.

Существует также предположение, что мыслительные процессы оставляют на коже лица свои следы — морщинки и характерные заломы. Однако гериатр не согласна с тем, что такие изменения в обязательном порядке служат отражением мудрости. Равно как о незрелости мозга вовсе не свидетельствует то, что человек выглядит моложе своих лет.

— Сохранная внешность порой как раз говорит о высоком уровне развития мозга, интеллекта и личности. Человек сумел управлять самим собой таким образом, что сохранил и развил себя. В молодости и среднем возрасте хорошо выглядеть несложно. А вот после 50 для этого надо потрудиться. Моложавая внешность как минимум свидетельствует о способности обуздать эмоции и контролировать вес, — говорит Ольга Ткачева.

Гериатр не советует критиковать пожилых людей, которые стараются идти в ногу с модой, выбирая современные наряды.

— Пусть они одеваются красиво и модно, пусть чувствуют себя комфортно в этом новом, современном мире. Не надо себя старить. Критики, наверное, немного завидуют им, потому что сами не могут оторваться от своего возраста, — резюмирует эксперт.

Между тем скептики отмечают, что современные взрослые стали не просто выглядеть моложе, но и подчас отличаются незрелым поведением. В моде инфантильность, более свойственная подросткам. Характерная для прошлого века ситуация, когда несовершеннолетние выпускники средних школ уходили во взрослую жизнь, в наши дни кажется практически невероятной. Еще в 2017 году на уровне Минздрава даже поднимался вопрос о возможном продлении периода детства до 30 лет. Одна из причин — позднее взросление современной молодежи. Однако гериатр не связывает опрометчивые поступки и отсутствие самостоятельности с незрелостью ума.

— Инфантильность, которую мы наблюдаем у некоторых людей старше 25 лет, скорее связана с образом жизни, традициями в семье. Многое зависит от воспитания, играет роль избыточная опека. Словом, это фенотипические особенности, а не генные. Можно в 10 и в 14 лет быть ответственным и взвешивать риски и пользу. А кто-то и в 40 остается абсолютно безбашенным, — рассуждает Ольга Ткачева.

Продолжительность жизни увеличивается, но, по словам гериатра, это не значит, что нужно продлевать периоды детства, отрочества и молодости, сдвигая на более поздний период социальную ответственность и образовательные процессы.

Геронтология не так представляет себе увеличение активного срока жизни. Долгожительство должно открыть простор развитию личности, а не способствовать продлению периода инфантильности.

— Скорость принятия решений, быстрота реакций и эффективность усвоения новых знаний действительно максимальна в детстве и в юношеском возрасте. Своего пика они достигают к 25—30 годам и затем начинают постепенно снижаться. Но если человек продолжает получать знания и тренировать мозг, то у него и память не нарушается, и скорость принятия решений остается прежней, — продолжает Ольга Ткачева.

Сама по себе инфантильность не является чем-то плохим, но только в том случае, если эта особенность не мешает человеку и его окружению, считает Анна Гусева.

— Но нужно понимать, что у людей есть потребность к развитию, и его логичной ступенью является взросление. Оно необходимо, только тогда человек начинает чувствовать полноту жизни, ощущать масштаб своей личности, — подчеркивает эксперт.

В психологии инфантильных людей сравнивают со сказочным персонажем Питером Пеном, который не хотел взрослеть. Определить, что перед вами такой человек, несложно. Инфантильность накладывает некий отпечаток не только на внешность.

— Инфантил не умеет прогнозировать причинно-следственные связи, эгоцентричен, не желает брать на себя ответственность, не способен справляться с обязательствами. Такому человеку свойственна агрессия, обидчивость, спонтанность, импульсивность, неумение контролировать не только свои эмоции, но и желания. В частности, эти люди делают спонтанные, расточительные покупки, — рассказывает Анна Гусева.

Самыми главными чертами Питеров Пенов эксперт считает внутреннее ощущение беспомощности, страх перемен и страх перед миром. И в этом мнения психолога и гериатра сходятся.

— Чаще всего инфантильными становятся потому, что родители с малых лет ограждали детей от реального мира и держали их под неусыпным контролем. С возрастом такой человек словно слабеет, особенно если не проявляет себя в умственном и физическом развитии. На защиту психики приходит регрессия — механизм подсознательного возвращения к ранним формам поведения, — продолжает Гусева.

Возможно, поэтому в обществе так много постаревших мальчиков и девочек, которые стремятся удержать детство с помощью инфантильного поведения и фильтров, сетует психолог.

Девять на двенадцать

По словам Елены Чашниковой, современные технологии съемки ушли далеко вперед — в фотоаппаратах и камерах телефонов есть портретные режимы, всевозможные фильтры. А правильная работа со светом еще до фотошопа позволяет получить отличный портрет.

— Свет рисует картинку. Мягкий, отраженный свет обволакивает модель, сглаживает все шероховатости. А чем он жестче, тем явственнее структура кожи с ее изъянами и несовершенствами. Конечно же, без фотошопа сегодняшняя фотография уже не представляется возможной. И не всегда даже фотограф выполняет функции ретушера. Технические возможности программы настолько прогрессивны, что уследить за обновлениями порой очень сложно, — рассуждает эксперт.

Если раньше можно было сделать один-два кадра, то теперь есть возможность выбирать из большого количества дублей. Но как бы там ни было волшебной кнопки «шедевр — молодость — красота» пока не существует, иронизирует Чашникова. Можно стереть следы времени, но возраст обязательно выдадут глаза. Да и задача фотографа — не убавить годы, а подчеркнуть индивидуальность и красоту человека, раскрыть его, найти лучшие стороны. И все-таки есть профессиональные секреты, которые помогают людям выглядеть на фотографиях великолепно без всяких фильтров.

— Залог хорошего портрета — чистая голова, правильно подобранная одежда спокойных тонов и позирование. Маленькие секреты удачной позировки: разворот к камере на три четверти; прямая спина; легкий наклон головы и ее «царственное» положение, раскрывающее шею. Ближнее к камере плечо должно идти по нисходящей, руки пусть будут «мягкими», не напряженными. И тогда любая женщина будет выглядеть красоткой, — советует Елена Чашникова.

По мнению эксперта, людям важна естественность. Сложные и вычурные прически (высокие бабетты и шиньоны 60-х, а также закрепленные лаком начесы 80-х) делали женщин взрослее своих лет. Старила и мода на агрессивный макияж, актуальная в лихие 90-е — тогда все девушки стремились выглядеть взрослыми.

Однако и в наши дни существуют факторы, которые прибавляют возраст. По иронии судьбы это именно те ухищрения, на которые идут женщины, чтобы казаться моложе. Например, излишняя припухлость губ «от пластического хирурга». Филлеры тоже подчеркивают возраст, придавая лицу неестественную натянутость, а иногда даже одутловатость.

— Если верхняя губа слегка подкручена с помощью пластического хирурга, то на фотографии над ней может образоваться тень, напоминающую усики. Филлеры часто «убегают» выше или ниже носогубной складки, создавая неестественную припухлость. На фотографии всё это очень видно, — предостерегает эксперт.

Фотограф сетует на то, что люди разучились принимать себя такими, какие они есть. Между тем очень важно научиться входить в новые этапы своей жизни, осознавая факт, что какие-то вещи от нас безвозвратно уходят.

— Мы теряем настоящее, пытаясь удержать ускользающее. Фотография, сколь доступной она бы не была сейчас, всё равно остается искусством в чьих-то руках. Главная задача фотографа, как и врача — не навредить. Профессионалу надо раскрыть человеку самого себя, чтобы он смог увидеть себя красивым и это чувство унести с собой. А люди видят нас такими, какими мы ощущаем себя, — подчеркивает фотограф.