Провоз животных из приютов может стать бесплатным

Сейчас, по данным издания, стоимость перевозки животных в России может достигать до 5 тысяч рублей на поезде и начинаться от 2 тысяч рублей на самолете, в зависимости от размера питомца. Некоторые транспортные компании уже разрешают бесплатный провоз бездомных животных по своей инициативе.