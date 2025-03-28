Провоз животных из приютов может стать бесплатным

Перевозка даже знакомого животного — большой стресс, который может вылиться в непредвиденные ситуации. Что уж говорить о собаке или кошке, которую человек видит впервые в жизни, потому что взял ее из приюта?
Кроме того, за провоз животных нужно доплачивать. Впрочем, это скоро может измениться, если речь идет о звере из приюта: как пишет URA.ru, депутаты Государственной думы предлагают сделать их провоз бесплатным.
Авторы инициативы — члены партии «Новые люди» Георгий Арапов и Ярослав Самылин. Депутаты уверены, что это стимулирует людей чаще брать животных из приютов — ведь не нужно будет платить за то, чтобы отвезти их домой.
«В настоящее время провоз животных в самолетах, поездах и других видах общественного транспорта является платным. Реализация указанной меры не повлечет дополнительных расходов бюджетных средств, повысит привлекательность взятия животных из приютов и создаст прецедент для принятия аналогичных мер поддержки граждан», — объяснили свою инициативу Арапов и Самылин.
Авторы идеи рассказали, что за последние два года жители страны стали брать животных из приютов домой вдвое чаще, и уверены, что новая мера стимулирует россиян еще сильнее. Проблема остается актуальной, ведь многие приюты по-прежнему переполнены.
Сейчас, по данным издания, стоимость перевозки животных в России может достигать до 5 тысяч рублей на поезде и начинаться от 2 тысяч рублей на самолете, в зависимости от размера питомца. Некоторые транспортные компании уже разрешают бесплатный провоз бездомных животных по своей инициативе.
Ранее рассказывали, что в России могут ввести обязательное чипирование домашних животных.