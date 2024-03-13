Провизор раскрыл, как купить лекарство за 50 рублей вместо 500 и не поплатиться здоровьем

Все препараты можно разделить на две категории: оригинальные и дженерические аналоги. На разработку оригинального препарата уходят десятки миллионов долларов и долгие годы научных исследований. Поэтому цена на такой препарат всегда будет выше. Компания- «оригинал» должна успеть погасить все затраты на разработку и получить прибыль, пока не истекла патентная защита на препарат. После другие компании смогут выпускать то же лекарство, но уже под другим названием и с более низкой ценой.
При формировании цены на оригинальное лекарство принимается в расчёт стоимость его создания, исследования, регистрации, логистики и рекламы. При этом, по словам эксперта, только 2% разработок фармкомпаний выходят на рынок — остальные просто не доказывают свою эффективность. Все эти усилия нужно компенсировать производителю для того, чтобы сохранить прибыль и продолжить новые фармацевтические исследования.
А препаратам- «копиям» немного проще. Во-первых, они не придумывают лекарство «с нуля», а берут уже существующий препарат и адаптируют его под свои производственные возможности и требования регуляторных органов. Во-вторых, они не проходят множество клинических исследований по доказательству эффективности и безопасности. А зачем? Ведь оригинальная молекула уже всё доказала. Для того чтобы поступить в продажу, дженерик должен доказать свою схожесть с препаратом-оригиналом — биоэквивалентность, а эти исследования намного дешевле первоначальной разработки, отмечает Ладога.
«Но не стоит обольщаться, к сожалению, при “копировании” лекарства могут применяться более простые вспомогательные вещества, более дешёвые субстанции действующего компонента, что в итоге сказывается на эффективности дженерика. Поэтому самый дешёвый аналог не всегда лучший», — предупредил провизор.
Если вы хотите сэкономить и не готовы переплачивать за оригинальный препарат, стоит обратить внимание на аналоги средней ценовой категории. Как правило, такие производители следят за качеством и не экономят на сырье.