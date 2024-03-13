Провизор раскрыл, как купить лекарство за 50 рублей вместо 500 и не поплатиться здоровьем

Приходя в аптеку за привычными лекарствами, нередко можно встретить большой разброс цен на, казалось бы, один и тот же препарат. Например, всем привычную ацетилсалициловую кислоту (аспирин) можно найти за 19 рублей, а можно и за 500. Одно и то же лекарство от давления выпускают несколько компаний, при этом цена может различаться в несколько раз. О том, как правильно выбрать доступный аналог лекарственного препарата, Life.ru рассказал провизор, эксперт фармацевтического рынка Никита Ладога.