Провести концерт Канье Уэста в Москве невозможно, заявил организатор

«Дело в том, что официальная структура, представляющая этого артиста, его менеджмент и лейбл, молчит. Они вообще не отвечают ни на какие вопросы, связанные с творчеством Канье Уэста в текущий момент, в отношении его планов и прочего. Договориться с ним, вероятно, можно как с физическим лицом или через каких-то его друзей, но вести переговоры с ним как с довольно эксцентричным рэпером — это выстрелить себе в ногу», — сказал собеседник агентства.