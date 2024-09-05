Проверку начали после слов певицы Mia Boyka о девочке-квадроберше

«С одной стороны, оскорбление личности, в том числе в форме шутки, может быть квалифицировано как административное правонарушение по ст. 5.61 КоАП РФ с наложением штрафа в размере до 10 тыс. рублей, однако спорным можно назвать вопрос о том, было ли в действительности оскорбление в понимании закона в данном случае», — объяснил эксперт.