Проверки курьеров: что несут доставщики, кроме продуктов

По его словам, в Москве реализовать такие проверки сложно. Курьеры приносят огромные деньги, и никто не хочет этим заниматься, хотя пример Санкт-Петербурга дает понять, что навести порядок можно. При этом, по его словам, есть и другая угроза, кроме неаккуратного вождения.