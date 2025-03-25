Проверки курьеров: что несут доставщики, кроме продуктов

Санкт-Петербургские курьеры из числа мигрантов рискуют вернуться домой. В ходе прошедшей проверки выявлены 13 нелегалов. В дальнейшем их депортируют на Родину. Операция «Электровелосипед» проводилась с 10 по 14 марта. В региональном МВД пришли к выводу, что подавляющее большинство доставщиков — иностранные граждане.
— По решению руководства полицейского Главка с 24 марта в Санкт-Петербурге на постоянной основе реализуется целый комплекс проверочных мероприятий. Помимо Госавтоинспекции в проверках задействованы миграционная служба и иные подразделения полиции. Именно по линии миграции и безопасности дорожного движения полиция выявила основной массив нарушений в первый день рейда, — сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Проверка также выявила нарушения в правилах эксплуатации самокатов и электровелосипедов. Часть из них попадали под категорию мопедов, для управления которых требуется водительское удостоверение. Права на управления ими у мигрантов не оказалось.
Член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов считает, что если такие рейды будут регулярными, то в них будет смысл.
— Заставить курьеров ездит по правилам невозможно. Это часть их идеологии и уже некая внутренняя культура, которая становится корпоративными правилами, — пояснил Кабанов.
По его словам, в Москве реализовать такие проверки сложно. Курьеры приносят огромные деньги, и никто не хочет этим заниматься, хотя пример Санкт-Петербурга дает понять, что навести порядок можно. При этом, по его словам, есть и другая угроза, кроме неаккуратного вождения.
— Большая часть этих молодых людей — носители радикальной идеологии, они участники подпольных клубов ММА. Вспомним, совершенные террористические акты. Фактически — это мобильная армия, — отметил Кабанов — замигрантами сложно провести наблюдение и есть трудности при задержании, поэтому уже сейчас это — угроза.
Напомним, 17 декабря 2024 года от взрыва в Москве погиб Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Российской Федерации Игорь Кириллов. Взрывчатку доставил Ахмаджон Курбонов, работавший в столице как раз курьером.